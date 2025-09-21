انتهت مباراة أيجل نوار البوروندي وأساس الجيبوتي، التي ستحدد منافس النادي الأهلي، ضمن منافسات بطولة دوري أبطال أفريقيا، للموسم الحالي 2025-2026.

منافس الأهلي

وحسم التعادل السلبي مباراة الذهاب بدور الـ64 من دوري أبطال أفريقيا، التي جمعت بين أيجل نوار البوروندي وأساس الجيبوتي، على ملعب إنتواري.

وتقام مباراة الإياب بين أساس الجيبوتي وأيجل نوار البوروندي، يوم السبت المقبل الموافق 27 من شهر سبتمبر الجاري، لتحديد المتأهل إلى الدور المقبل، ليضرب موعد مع الأهلي.

موعد مباراة الأهلي

ويحل الأهلي ضيفًا على المتأهل من مباراة أساس الجيبوتي وأيجل نوار البوروندي، في ذهاب دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا، خارج مصر، أحد أيام 17 إلى 19 من شهر أكتوبر المقبل.

بينما يستضيف الأهلي مباراة الإياب الحاسمة للمتأهل إلى دور المجموعات في دوري الأبطال، بالقاهرة، أحد أيام 24 إلى 26 أكتوبر.

وكان الأهلي ودع دوري أبطال أفريقيا في نسخته الماضية من الدور نصف النهائي، بعد التعادل الإيجابي (1-1) مع صنداونز على ستاد القاهرة، والخروج بسبب أفضلية الهدف خارج الملعب.