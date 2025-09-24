المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
جراحة ناجحة للاعب المريخ السوداني في القاهرة

سليمان غريب

كتب - سليمان غريب

10:21 م 24/09/2025
المريخ السوداني

المريخ السوداني

أعلن المريخ السوداني عن خضوع لاعبه محمد قباني لعملية جراحية في أحد المستشفيات بالقاهرة، اليوم الأربعاء.

وكان محمد قباني تعرض لإصابة قوية في مباراة المريخ والأهلي مدني ضمن منافسات دوري النخبة السوداني الشهر الماضي.

وقال المريخ السوداني عبر الصفحة الرسمية على موقع "فيس بوك: "أجرى اللاعب محمد قباني اليوم عملية جراحية ناجحة في الكاحل بأحد مستشفيات القاهرة، وسط متابعة دقيقة من الطاقم الطبي".

وأضاف:"تكللت العملية بالنجاح، حيث أكّد الطبيب المشرف أن حالة اللاعب مستقرة وسوف يخضع لفترة نقاهة تحت المراقبة الطبية".

ومن المنتظر أن يبدأ اللاعب برنامجا علاجيا وتأهيليا خلال الفترة المقبلة.

ويشارك الهلال والمريخ السودانيين في بطولة دوري أبطال أفريقيا للموسم الجديد "2025-2026".

ومن المقرر أن يبدأ المريخ مشواره في دوري أبطال أفريقيا بمواجهة سانت إيلوي لوبوبو الكونغولي يوم 27 سبتمبر الجاري في الدور التمهيدي الأول من البطولة.

دوري أبطال أفريقيا المريخ السوداني الهلال السوداني دوري النخبة السوداني

