جراحة ناجحة للاعب المريخ السوداني في القاهرة

أعلن المريخ السوداني عن خضوع لاعبه محمد قباني لعملية جراحية في أحد المستشفيات بالقاهرة، اليوم الأربعاء.

وكان محمد قباني تعرض لإصابة قوية في مباراة المريخ والأهلي مدني ضمن منافسات دوري النخبة السوداني الشهر الماضي.

وقال المريخ السوداني عبر الصفحة الرسمية على موقع "فيس بوك: "أجرى اللاعب محمد قباني اليوم عملية جراحية ناجحة في الكاحل بأحد مستشفيات القاهرة، وسط متابعة دقيقة من الطاقم الطبي".

وأضاف:"تكللت العملية بالنجاح، حيث أكّد الطبيب المشرف أن حالة اللاعب مستقرة وسوف يخضع لفترة نقاهة تحت المراقبة الطبية".

ومن المنتظر أن يبدأ اللاعب برنامجا علاجيا وتأهيليا خلال الفترة المقبلة.

ويشارك الهلال والمريخ السودانيين في بطولة دوري أبطال أفريقيا للموسم الجديد "2025-2026".

ومن المقرر أن يبدأ المريخ مشواره في دوري أبطال أفريقيا بمواجهة سانت إيلوي لوبوبو الكونغولي يوم 27 سبتمبر الجاري في الدور التمهيدي الأول من البطولة.