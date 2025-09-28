لافتتاح مشواره بدوري الأبطال.. بيراميدز يصل إلى رواندا

هبطت طائرة نادي بيراميدز في العاصمة الرواندية كيجالي، استعدادًا لمواجهة الجيش الرواندي ضمن منافسات دوري أبطال أفريقيا، حيث يبدأ السماوي حملة الدفاع عن لقبه خارج الديار.

ويضرب فريق بيراميدز موعدًا مع نظيره الجيش الرواندي، ضمن منافسات الدور التمهيدي الأول من دوري أبطال أفريقيا، ويقام اللقاء يوم الأربعاء المقبل على أرضية ملعب كيجالي بيلي ستاديوم.

بيراميدز يصل رواندا

وصلت بعثة فريق بيراميدز إلى رواندا، عقب رحلة سفر استمرت قرابة 5 ساعات ونصف، حيث يستهل السماوي مشواره في دوري أبطال أفريقيا بمواجهة الجيش الرواندي.

وحرص أفراد السفارة المصرية في العاصمة الرواندية، كيجالي، على استقبال بعثة بيراميدز فور وصولها.

قائمة بيراميدز لمباراة الجيش الرواندي

واختار المدرب الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش، المدير الفني لنادي بيراميدز، قائمة الفريق التي ستخوض المباراة أمام الجيش الرواندي، والتي جاءت على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - محمود جاد - زياد هيثم

خط الدفاع: علي جبر - كريم حافظ - محمد الشيبي - محمد حمدي - طارق علاء - محمود مرعي - أحمد سامي

خط الوسط: أحمد توفيق - محمود دونجا - مهند لاشين - عبد الرحمن مجدي - أحمد عاطف قطة - مصطفى زيكو - إيفرتون داسيلفا - محمد رضا بوبو - محمود زلاكة - بلاتي توريه - مصطفى فتحي - وليد الكرتي

خط الهجوم: دودو الجباس - يوسف أوباما - فيستون ماييلي - مروان حمدي