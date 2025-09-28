المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
لافتتاح مشواره بدوري الأبطال.. بيراميدز يصل إلى رواندا

طه عبد الله

كتب - طه عبد الله

09:04 م 28/09/2025
كرونسلاف يورتشيتش

كرونسلاف يورتشيتش مدرب بيراميدز

هبطت طائرة نادي بيراميدز في العاصمة الرواندية كيجالي، استعدادًا لمواجهة الجيش الرواندي ضمن منافسات دوري أبطال أفريقيا، حيث يبدأ السماوي حملة الدفاع عن لقبه خارج الديار.

ويضرب فريق بيراميدز موعدًا مع نظيره الجيش الرواندي، ضمن منافسات الدور التمهيدي الأول من دوري أبطال أفريقيا، ويقام اللقاء يوم الأربعاء المقبل على أرضية ملعب كيجالي بيلي ستاديوم.

بيراميدز يصل رواندا

وصلت بعثة فريق بيراميدز إلى رواندا، عقب رحلة سفر استمرت قرابة 5 ساعات ونصف، حيث يستهل السماوي مشواره في دوري أبطال أفريقيا بمواجهة الجيش الرواندي.

وحرص أفراد السفارة المصرية في العاصمة الرواندية، كيجالي، على استقبال بعثة بيراميدز فور وصولها.

قائمة بيراميدز لمباراة الجيش الرواندي

واختار المدرب الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش، المدير الفني لنادي بيراميدز، قائمة الفريق التي ستخوض المباراة أمام الجيش الرواندي، والتي جاءت على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - محمود جاد - زياد هيثم

خط الدفاع: علي جبر - كريم حافظ - محمد الشيبي - محمد حمدي - طارق علاء - محمود مرعي - أحمد سامي

خط الوسط: أحمد توفيق - محمود دونجا - مهند لاشين - عبد الرحمن مجدي - أحمد عاطف قطة - مصطفى زيكو - إيفرتون داسيلفا - محمد رضا بوبو - محمود زلاكة - بلاتي توريه - مصطفى فتحي - وليد الكرتي

خط الهجوم: دودو الجباس - يوسف أوباما - فيستون ماييلي - مروان حمدي

مباراة الجيش الرواندي القادمة
دوري أبطال أفريقيا الجيش الرواندي بيراميدز

