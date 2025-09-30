المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
بسبب الموعد والنجيل الصناعي.. يورتشيتش يعبر عن استيائه قبل مواجهة الجيش الرواندي

طه عبد الله

كتب - طه عبد الله

04:31 م 30/09/2025
كرونسلاف يورتشيتش

كرونسلاف يورتشيتش مدرب بيراميدز

أبدى المدرب الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش، المدير الفني لنادي بيراميدز، تعجبه من إقامة مباراة الفريق أمام الجيش الرواندي على ملعب نجيل صناعي وصف جودته بالسيئة، في وقت شديد الحرارة.

ويستهل نادي بيراميدز مشواره في دوري أبطال أفريقيا، بمواجهة نظيره الجيش الرواندي ضمن منافسات الدور التمهيدي الأول في المسابقة، ويستضيف اللقاء ملعب كيجالي بيلي ستاديوم، في العاصمة الرواندية كيجالي.

تصريحات كرونسلاف يورتشيتش

قال كرونسلاف يورتشيتش، في تصريحات أدلى بها المدرب عبر المؤتمر الصحفي: "أعلم جيدا أن رواندا تمتلك ملعبًا رائعًا سبق ولعب عليه الفريق في العام الماضي وسط أجواء ممتازة، وأتعجب لماذا الإصرار على إقامة مباراة الغد في ملعب آخر وفي أجواء شديدة الحرارة".

وأكد يورتشيتش أن الأمر لا يجب أن يتعلق بمباراة ونتيجتها، موضحًا أن الأمر غير جيد لكرة القدم الرواندية وكذلك الأفريقية بوجه عام أن تقام مباريات بطولتها الأكبر دوري الأبطال على مثل هذه الملاعب وفي هذه الأجواء السيئة.

وتابع يورتشيتش: "بيراميدز كعادته وصل إلى رواندا من أجل الفوز ولا بديل غيره ومهما كانت الظروف والأجواء والملعب وجودته فإن بيراميدز هو بطل القارة وعليه أن يظهر ذلك في كل مباراة يلعبها، والهدف هو الفوز ولا بديل غيره من أجل بداية قوية في رحلة الدفاع عن اللقب القاري".

وأوضح مدرب بيراميدز أن الاحتفاظ بلقب دوري أبطال أفريقيا للعام الثاني على التوالي صعب بكل تأكيد في ظل المنافسة الشرسة بين الأندية الكبيرة في البطولة، مؤكدًا على أن هدف السماوي هو الفوز وتحقيق البطولة في النسخة الحالية.

وأضاف يورتشيتش: "من خلال المتابعة الفريق الرواندي اختلف بعض الشيء عن الفريق الذي لعبت أمامه في النسخة السابقة وضم مجموعة جديدة من اللاعبين الجيدين، وهو فريق ممتاز وقوي وأكن له الاحترام".

وأتم مدرب بيراميدز: "المباراة لن تكون سهلة على الإطلاق وتابعت عدة مباريات للفريق الرواندي مؤخرا في بطولة سيكافا وأعلم كل شيء، ونستهدف بداية قوية في دوري أبطال أفريقيا للحفاظ على اللقب".

