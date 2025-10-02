المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
ياسين وعبد الحفيظ على رأس 6 تغييرات.. الخطيب يعلن قائمته الانتخابية رسميًا

محمد همام

كتب - محمد همام

01:04 م 02/10/2025
ياسين منصور محمود الخطيب

محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي

أعلن بشكل رسمي، اليوم الخميس، قائمة محمود الخطيب والتي ستخوض انتخابات النادي الأهلي والمقرر لها يومي 30 و31 أكتوبر الجاري.

وشهدت القائمة عدة تغييرات عن المجلس الحالي والذي يقوده محمود الخطيب يأتي من أبرزها تواجد ياسين منصور في منصب نائب الرئيس، كما تواجد سيد عبد الحفيظ للترشح على منصب العضوية فوق السن.

وجاءت قائمة محمود الخطيب كالتالي:

الرئيس: محمود الخطيب

النائب: ياسين منصور

أمين الصندوق: خالد مرتجي

أعضاء فوق السن: طارق قنديل - محمد الغزاوي - محمد الدماطي - محمد الجارحي - سيد عبد الحفيظ - أحمد حسام عوض - حازم هلال.

أعضاء تحت السن: إبراهيم العامري - رويدا هشام

ومن المتوقع أن يقوم المرشحين بتقديم أوراق ترشحهم في الساعات المقبلة قبل غلق باب الترشح والمقرر لها غدًا الجمعة.

No description available. 

 

الأهلي الدوري المصري سيد عبد الحفيظ محمود الخطيب ياسين منصور

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

التعليقات

