يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز لمواجهة نظيره الجيش الرواندي، مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات بطولة دوري أبطال إفريقيا لموسم 2025-2026.

ويخوض بيراميدز، حامل لقب النسخة الماضية من البطولة، لقاء الذهاب على ملعب كيجالي بيلي ستاديوم بالعاصمة الرواندية، في إطار دور الـ64 من المسابقة القارية.

أما عن هدف الفريق السماوي، فيدخل المباراة باحثًا عن تحقيق انتصار ثمين خارج الديار، يمنحه أفضلية قبل موقعة العودة في القاهرة، ويُقربه من مواصلة مشواره نحو اللقب للموسم الثاني على التوالي وللمرة الثانية في تاريخه.

ويقود بيراميدز في هذه المواجهة المدرب الكرواتي يورشيتش، الذي يأمل في استمرار الأداء المميز الذي يقدمه الفريق منذ الموسم الماضي على الصعيد المحلي والقاري.

ومن الناحية التحكيمية، كلف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم طاقمًا من موريتانيا لإدارة اللقاء، بقيادة الحكم عبد العزيز باه، يعاونه يوسف محمد محمود كمساعد أول، وإبراهيم سالم حمادي مساعدًا ثانيًا، بينما سيكون بابكار سار حكمًا رابعًا.

وعن تفاصيل المواعيد، تنطلق صافرة مباراة بيراميدز ضد الجيش الرواندي اليوم الأربعاء في تمام الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة، على أرضية ملعب كيجالي بيلي ستاديوم، على أن يتم إذاعتها عبر Ontime sports 1.

على أن تُقام مواجهة الإياب في القاهرة يوم الأحد 5 أكتوبر، حيث ينتظر الفائز من مجموع المباراتين مواجهة فريق التأمين الإثيوبي في دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا.