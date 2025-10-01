المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
في دوري الأبطال.. موعد وحكام مباراة بيراميدز والجيش الرواندي بالقاهرة

محمد الحاوي

كتب - محمد الحاوي

11:45 ص 01/10/2025
بيراميدز

بيراميدز

أخطر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، كاف، نادي بيراميدز، بموعد وحكام مباراة الجيش الرواندي في إياب الدور التمهيدي من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

ومن المقرر أن يحل الجيش الرواندي ضيفا على بيراميدز حامل لقب دوري الأبطال في الثامنة من مساء الأحد ٥ أكتوبر الجاري، على استاد الدفاع الجوي بالقاهرة.

ويدير المباراة طاقم حكام بقيادة الكاميروني نيجوا بليسي ويعاونه مواطنه إلفيس نيجوي المساعد الأول، والكونغولي تشاني يانيس المساعد الثاني، والحكم الرابع الكاميروني عبده ميفيري.

ويراقب المباراة الليبي جمال سالم، ويراقب أداء طاقم الحكام توماس بوكو من دولة بنين.

دوري أبطال أفريقيا الجيش الرواندي بيراميدز

