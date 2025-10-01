المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
اللدغة الرابعة.. مايلي يعاقب الجيش الرواندي بدوري الأبطال (فيديو)

محمد همام

كتب - محمد همام

04:27 م 01/10/2025
فيستون ماييلي

فيستون مايلي مهاجم بيراميدز

أحرز الدولي الكونغولي فيستون مايلي، هداف فريق بيراميدز، هدفين في شباك الجيش الرواندي في ذهاب دور التمهيدي من مسابقة دوري أبطال أفريقيا نسخة موسم 2025-2026.

وجاء هدف مايلي في الدقيقة (49) من زمن المباراة، بعدما سدد كرة صاروخية وضع من خلالها فريقه في المقدمة، ثم عاد ليسجل الهدف الثاني من تسديدة قوية في الدقيقة (86).

ويمتلك مايلي سجلاً مميزًا أمام الجيش الرواندي مع بيراميدز، حيث استطاع في النسخة الماضية من نفس البطولة أن يسجل هدفين، بواقع هدف في لقاء الذهاب وآخر في لقاء الإياب.

ويقدم مايلي مستويات قوية منذ قدومه إلى صفوف بيراميدز، حيث ساهم في حصول فريقه على لقب دوري أبطال أفريقيا في الموسم الماضي على حساب صنداونز، إلى جانب الفوز بلقب كأس مصر على حساب زد في الموسم قبل الماضي.

وكان لمايلي دور بارز أيضًا في الفترة الماضية بعدما سجل ثلاثة أهداف (هاتريك) في شباك أهلي جدة في لقاء حسمه الفريق "السماوي" بنتيجة 3-1 في بطولة كأس القارات الثلاث.

صاحب الـ31 عامًا يمتلك 90 مباراة مع بيراميدز في مختلف المسابقات، استطاع من خلالها أن يسجل 43 هدفًا، إلى جانب صناعة 8 أهداف.

جدير بالذكر أن فريق بيراميدز سيخوض لقاء الإياب يوم الأحد المقبل على ملعب "الدفاع الجوي" في القاهرة.

الدوري المصري دوري أبطال أفريقيا الجيش الرواندي بيراميدز فيستون مايلي

