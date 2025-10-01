أحرز الدولي الكونغولي فيستون مايلي، هداف فريق بيراميدز، هدفين في شباك الجيش الرواندي في ذهاب دور التمهيدي من مسابقة دوري أبطال أفريقيا نسخة موسم 2025-2026.

وجاء هدف مايلي في الدقيقة (49) من زمن المباراة، بعدما سدد كرة صاروخية وضع من خلالها فريقه في المقدمة، ثم عاد ليسجل الهدف الثاني من تسديدة قوية في الدقيقة (86).

ويمتلك مايلي سجلاً مميزًا أمام الجيش الرواندي مع بيراميدز، حيث استطاع في النسخة الماضية من نفس البطولة أن يسجل هدفين، بواقع هدف في لقاء الذهاب وآخر في لقاء الإياب.

ويقدم مايلي مستويات قوية منذ قدومه إلى صفوف بيراميدز، حيث ساهم في حصول فريقه على لقب دوري أبطال أفريقيا في الموسم الماضي على حساب صنداونز، إلى جانب الفوز بلقب كأس مصر على حساب زد في الموسم قبل الماضي.

وكان لمايلي دور بارز أيضًا في الفترة الماضية بعدما سجل ثلاثة أهداف (هاتريك) في شباك أهلي جدة في لقاء حسمه الفريق "السماوي" بنتيجة 3-1 في بطولة كأس القارات الثلاث.

صاحب الـ31 عامًا يمتلك 90 مباراة مع بيراميدز في مختلف المسابقات، استطاع من خلالها أن يسجل 43 هدفًا، إلى جانب صناعة 8 أهداف.

جدير بالذكر أن فريق بيراميدز سيخوض لقاء الإياب يوم الأحد المقبل على ملعب "الدفاع الجوي" في القاهرة.

تسديدة صاروخية من مايلي تفتتح التسجيل لبيراميدز في شباك الجيش الرواندي 💥🚀



بيراميدز 1 : 0 الجيش الرواندي pic.twitter.com/uUyPOt57JO — ON Sport (@ONTimeSports) October 1, 2025