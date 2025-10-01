حسم نادي بيراميدز مواجهة الذهاب ضد الجيش الرواندي في الدور التمهيدي الأول من بطولة دوري أبطال أفريقيا لموسم "2025-2026".

وانتصر بيراميدز - حامل اللقب- على الجيش الرواندي بنتيجة 2-0 في اللقاء الذي أقيم، اليوم الأربعاء، بذهاب الدور التمهيدي من دوري أبطال أفريقيا.

وكان بيراميدز توج بلقب دوري أبطال أفريقيا في الموسم الماضي على حساب صنداونز.

موعد مباراة بيراميدز المقبلة ضد الجيش الرواندي

ستقام مواجهة الإياب بين بيراميدز والجيش الرواندي على ستاد الدفاع الجوي يوم الأحد الموافق 5 أكتوبر الجاري.

وتنطلق أحداث بيراميدز ضد الجيش الرواندي في الثامنة مساءً.

وأصبح الأمر سهلًا بالنسبة للفريق السماوي الذي يحتاج للتعادل بأي نتيجة أو حتى الخسارة بنتيجة 1-0، من أجل العبور إلى دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا.

ومن المقرر أن يتولى إدارة المباراة طاقم حكام بقيادة الكاميروني نيجوا بليسي ويعاونه مواطنه إلفيس نيجوي المساعد الأول، والكونغولي تشاني يانيس المساعد الثاني، والحكم الرابع الكاميروني عبده ميفيري.