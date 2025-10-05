المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
إستريلا البرتغالي يكشف ليلا كورة تفاصيل شكواه ضد الزمالك لدى فيفا وقيمة المستحقات

طه عبد الله

كتب - طه عبد الله

06:33 م 05/10/2025
الزمالك شيكو بانزا سيراميكا

شيكو بانزا

تقدم نادي إستريلا دا أمادورا البرتغالي، بشكوى رسمية للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" ضد نظيره الزمالك، بسبب تأخر الأخير في دفع قيمة القسط الأول من صفقة انتقال الأنجولي شيكو بانزا إلى صفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

وتعاقد نادي الزمالك مع اللاعب الأنجولي شيكو بانزا، قادمًا من إستريلا دا أمادورا، لتدعيم صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، وظهر الجناح الأيمن مع الأبيض في أكثر من منافسة إلا أنه لم يحظى بالقناعة التامة من مدرب القلعة البيضاء.

إستريلا دا أمادورا يشكو الزمالك

كشف نادي إستريلا عبر "يلا كورة" عن تقدمه بشكوى رسمية ضد الزمالك، لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بسبب عدم سداد الأبيض للقسط الأول من صفقة شيكو بانزا، رغم اتفاق الثنائي على أن تسدد قيمة انتقال الأنجولي على عدة أقساط.

وأوضح النادي البرتغالي أن الزمالك لم يرد على اتصالاته خلال الفترة الماضية، مشيرًا إلى أن الشكوى تم تقديمها ضد الأبيض بعد مرور مهلة تقدر بـ15 يومًا.

وفتح نادي إستريلا بابه للحديث مع الزمالك من أجل التفاوض على سداد القسط المتأخر من الأبيض، مؤكدًا على أن المبلغ المستحق له تبلغ قيمته بمبلغ 700 ألف دولار.

تصريحات المتحدث الإعلامي لنادي إستريلا ليلا كورة

أدلى أندريا كاسترو، المتحدث الإعلامي لنادي إستريلا البرتغالي، بتصريحات لـ"يلا كورة"، قائلًا: "تقدمنا بشكوى رسمية إلى فيفا ضد الزمالك بسبب المبالغ المستحقة بخصوص انتقال شيكو بانزا".

وأضاف: "الاتفاق مع الزمالك ينص على أن يتم سداد قيمة الصفقة على أقساط، إلا أن الزمالك لم يسدد القسط الأول ولم يرد على اتصالاتنا ومر 15 يومًا وبانقضاء تلك المدة تقدمنا بشكوى".

وأكمل: "الزمالك إذا أراد التفاوض فعليهم التواصل معنا ولم يحدث ذلك حتى الآن، المبالغ المستحقة لنا لدى الزمالك تقدر قيمتها بمبلغ 700 ألف دولار".

شيكو بانزا مع الزمالك

شارك شيكو بانزا مع الزمالك خلال 6 مباريات فقط في مسابقة الدوري المصري، حيث اقتصر ظهوره مع الأبيض على المشاركة في 330 دقيقة، ونجح في تسجيل هدفين ولم يقدم أي تمريرة حاسمة.

واستبعد يانيك فيريرا، لاعبه شيكو بانزا من المشاركة مع الأبيض في 4 مباريات، أمام المقاولون العرب، المصري، الإسماعيلي، والأهلي.

 

مباراة الزمالك القادمة
الزمالك الدوري المصري شيكو بانزا إستريلا البرتغالي

