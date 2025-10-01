واصل فريق بيراميدز عروضه القوية بعدما حقق الفوز مساء اليوم الأربعاء على الجيش الرواندي بنتيجة 2-0 في دوري أبطال أفريقيا.

وانتصر بيراميدز على الجيش الرواندي بنتيجة 2-0، في اللقاء الذي أقيم ضمن مباريات ذهاب الدور التمهيدي الأول لبطولة دوري أبطال أفريقيا 2025.

ويتطلع نادي بيراميدز للحفاظ على لقب دوري أبطال أفريقيا في النسخة الحالية، بعدما توج بها لأول مرة في تاريخه في النسخة الأخيرة، ومنها شارك في بطولة كأس إنتركونتيننتال، التي وصل فيها إلى الدور نصف النهائي "كأس التحدي".

الشناوي يتألق مع بيراميدز

بيراميدز وصل إلى الفوز السادس على التوالي، والتي بدأها من مواجهة الأهلي في الدوري عندما حقق الفوز بنتيجة 2-0، ثم فاز على أوكلاند سيتي النيوزيلندي بنتيجة 3-0، قبل أن يواصل انتصاراته حتى وصل إلى الجيش الرواندي اليوم الأربعاء وفاز بنتيجة 2-0.

واللافت للنظر أن بيراميدز تألق في أخر 6 مباريات بجميع المسابقات، بسبب الحالة الجيدة التي يعيشها حارس مرماه أحمد الشناوي، الذي استقبل خلال هذه الفترة هدف وحيد فقط.

وفي السطور التالية نستعرض نتائج الـ6 مباريات التي حرس فيهم الشناوي مرمى بيراميدز..

1- الفوز على الأهلي المصري 2-0 في الدوري.

2- الفوز على أوكلاند سيتي 3-0 في إنتركونتيننتال.

3- الفوز على زد 1-0 في الدوري.

4- الفوز على الأهلي السعودي 3-1 في إنتركونتيننتال.

5- الفوز على طلائع الجيش 4-0 في الدوري.

6- الفوز على الجيش الرواندي 2-0 في دوري أبطال أفريقيا.

وبشكل عام لعب الشناوي مع بيراميدز في الموسم الحالي 10 مباريات بواقع 900 دقيقة، خرج بشباك نظيفة 7 مرات واهتزت شباكه بخمسة أهداف، ولكن استقبل صاحب الـ34 عاما هدف وحيد في آخر 540 دقيقة.