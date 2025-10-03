المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري
سموحة

سموحة

0 0
17:00
الإسماعيلي

الإسماعيلي

الدوري المصري
البنك الاهلي

البنك الاهلي

- -
20:00
المصري

المصري

الدوري المصري
الاتحاد السكندري

الاتحاد السكندري

- -
20:00
المقاولون العرب

المقاولون العرب

الدوري الإيطالي
هيلاس فيرونا

هيلاس فيرونا

- -
21:45
ساسولو

ساسولو

الدوري الإنجليزي
بورنموث

بورنموث

- -
22:00
فولهام

فولهام

الدوري الإسباني
أوساسونا

أوساسونا

- -
22:00
خيتافي

خيتافي

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

قبل المباراة بـ48 ساعة.. الجيش الرواندي يصل مصر لملاقاة بيراميدز

محمد الحاوي

كتب - محمد الحاوي

05:08 م 03/10/2025
الجيش الرواندي

وصول بعثة فريق الجيش الرواندي

وصلت بعثة فريق الجيش الرواندي إلى مصر، اليوم الجمعة، استعدادًا لمواجهة فريق بيراميدز، في إطار منافسات بطولة دوري أبطال أفريقيا، للموسم الحالي 2025-2026.

مباراة بيراميدز ضد الجيش الرواندي، تقام في تمام الثامنة مساء بعد غد الأحد، على ملعب الدفاع الجوي، في إياب دور الـ64 من دوري الأبطال.

وصول الجيش الرواندي

الجيش الرواندي حط ترحاله في القاهرة، قبل حوالي يومين من مباراته ضد بيراميدز، الحاسمة في تحديد المتأهل إلى دور الـ32 من البطولة.

وكان بيراميدز قد عاد بانتصار ثمين من خارج الديار على حساب الجيش الرواندي، بنتيجة (2-0)، بفضل ثنائية فيستون ماييلي.

وحرص مسئولو العلاقات العامة بنادي بيراميدز على استقبال بعثة فريق الجيش الرواندي، في مطار القاهرة، وإنهاء إجراءات الدخول حتى الوصول إلى فندق الإقامة.

وتقام مباريات دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا، أيام 17-19 أكتوبر للذهاب، وأيام 24 - 26 من الشهر نفسه لمواجهات الإياب، بينما يرتبط بيراميدز بملاقاة نهضة بركان، 18 أكتوبر المقبل، في كأس السوبر الأفريقي.

مباراة بيراميدز القادمة
دوري أبطال أفريقيا الجيش الرواندي بيراميدز

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

أخبار الميركاتو

اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

