وصلت بعثة فريق الجيش الرواندي إلى مصر، اليوم الجمعة، استعدادًا لمواجهة فريق بيراميدز، في إطار منافسات بطولة دوري أبطال أفريقيا، للموسم الحالي 2025-2026.

مباراة بيراميدز ضد الجيش الرواندي، تقام في تمام الثامنة مساء بعد غد الأحد، على ملعب الدفاع الجوي، في إياب دور الـ64 من دوري الأبطال.

وصول الجيش الرواندي

الجيش الرواندي حط ترحاله في القاهرة، قبل حوالي يومين من مباراته ضد بيراميدز، الحاسمة في تحديد المتأهل إلى دور الـ32 من البطولة.

وكان بيراميدز قد عاد بانتصار ثمين من خارج الديار على حساب الجيش الرواندي، بنتيجة (2-0)، بفضل ثنائية فيستون ماييلي.

أهداف فوز بيراميدز على الجيش الرواندي بهدفين عن طريق فيستون مايلي 💥⚽️ pic.twitter.com/LVj3jyADf4 — ON Sport (@ONTimeSports) October 1, 2025

وحرص مسئولو العلاقات العامة بنادي بيراميدز على استقبال بعثة فريق الجيش الرواندي، في مطار القاهرة، وإنهاء إجراءات الدخول حتى الوصول إلى فندق الإقامة.

وتقام مباريات دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا، أيام 17-19 أكتوبر للذهاب، وأيام 24 - 26 من الشهر نفسه لمواجهات الإياب، بينما يرتبط بيراميدز بملاقاة نهضة بركان، 18 أكتوبر المقبل، في كأس السوبر الأفريقي.