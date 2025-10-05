انضم سعيد النحاس، محلل أداء النادي الأهلي السابق، إلى الجهاز الفني لنادي مولودية الجزائر، بقيادة الجنوب أفريقي رولاني موكوينا.

ويقود رولاني موكوينا، فريق مولودية الجزائر بداية من الموسم الجاري، بعد رحيله عن صفوف الوداد المغربي.

ورحل سعيد النحاس عن صفوف الأهلي، بعد نهاية الموسم الماضي.

إنجازات سعيد النحاس مع الأهلي

وقضى النحاس موسمين في الأهلي، تُوّج خلالهما ببطولتي الدوري المصري، ودوري أبطال أفريقيا، والمشاركة في بطولة إنتركونتينتال والوصول لدورها نصف النهائي، بالإضافة لتتويجه بالسوبر المصري.

وكان سعيد النحاس، قد انضم إلى الجهاز الفني لسيراميكا كليوباترا قبل نهاية الموسم الماضي، بقيادة علي ماهر.

ونجح النحاس في التتويج بلقب كأس الرابطة مع فريق سيراميكا كليوباترا في الموسم الماضي.

كما سبق له، خوض تجربة أخرى من بوابة الدوري السعودي مع نادي الجبلين لمدة موسمين.