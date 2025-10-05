المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإسباني
اشبيلية

اشبيلية

- -
17:15
برشلونة

برشلونة

دوري أبطال أفريقيا
بيراميدز

بيراميدز

- -
20:00
الجيش الرواندي

الجيش الرواندي

الدوري الإنجليزي
برينتفورد

برينتفورد

- -
18:30
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

الدوري الإيطالي
يوفنتوس

يوفنتوس

- -
21:45
ميلان

ميلان

الدوري الإنجليزي
إيفرتون

إيفرتون

- -
16:00
كريستال بالاس

كريستال بالاس

الدوري الإنجليزي
نيوكاسل

نيوكاسل

- -
16:00
نوتينجهام فورست

نوتينجهام فورست

الدوري المصري
فاركو

فاركو

- -
20:00
وادي دجلة

وادي دجلة

الدوري المصري
إنبي

إنبي

- -
17:00
زد

زد

كأس العالم تحت 20 عاما
كاليدونيا الجديدة - شباب

كاليدونيا الجديدة - شباب

- -
23:00
فرنسا - شباب

فرنسا - شباب

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

محلل أداء الأهلي السابق ينضم إلى مولودية الجزائر بقيادة موكوينا

وسام محمد

كتب - وسام محمد

10:06 ص 05/10/2025
سعيد النحاس

سعيد النحاس

انضم سعيد النحاس، محلل أداء النادي الأهلي السابق، إلى الجهاز الفني لنادي مولودية الجزائر، بقيادة الجنوب أفريقي رولاني موكوينا.

ويقود رولاني موكوينا، فريق مولودية الجزائر بداية من الموسم الجاري، بعد رحيله عن صفوف الوداد المغربي.

ورحل سعيد النحاس عن صفوف الأهلي، بعد نهاية الموسم الماضي.

إنجازات سعيد النحاس مع الأهلي

وقضى النحاس موسمين في الأهلي، تُوّج خلالهما ببطولتي الدوري المصري، ودوري أبطال أفريقيا، والمشاركة في بطولة إنتركونتينتال والوصول لدورها نصف النهائي، بالإضافة لتتويجه بالسوبر المصري.

وكان سعيد النحاس، قد انضم إلى الجهاز الفني لسيراميكا كليوباترا قبل نهاية الموسم الماضي، بقيادة علي ماهر.

ونجح النحاس في التتويج بلقب كأس الرابطة مع فريق سيراميكا كليوباترا في الموسم الماضي.

كما سبق له، خوض تجربة أخرى من بوابة الدوري السعودي مع نادي الجبلين لمدة موسمين.

الأهلي مولودية الجزائر كولر سعيد النحاس

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

هل يحسم منتخب مصر تأهله لكأس العالم 2026 أمام جيبوتي؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg