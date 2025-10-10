قدّم النادي الأهلي، الدنماركي ييس توروب كمدير فني للفريق، ليبدء رحلته بشكل رسمي اليوم الجمعة.

وأقام النادي الأهلي، مؤتمرًا صحفيًا مساء اليوم الجمعة، في مقر النادي بالجزيرة.

وأعلن النادي الأهلي، تعيين توروب مديرًا فنيًا للفريق لمدة موسمين ونصف الموسم.

ووصل توروب بالأمس القاهرة، رفقة اثنين من وكلاء أعماله، قبل أن يأتي الجهاز المعاون له في الأسبوع المقبل.

وبعث ييس توروب، بعض الرسائل الهامة خلال حديثه في المؤتمر الصحفي.

ويتسعرض يلا كورة أبرز رسائل ييس توروب خلال المؤتمر الصحفي.

وجاءت أبرز الرسائل كالتالي:

أعرف تاريخ الأهلي

"أعرف الكثير عن الأهلي، وأعرف أنه نادٍ يبحث دائمًا عن الفوز، وأنا تواجدت في أندية كثيرة تريد هذا الأمر دائمًا، وسأبذل قصارى جهدي لتحقيق ذلك الأمر، ومتشوق جدًا لدء مهمتي مع الأهلي، والتعرف على اللاعبين، والجهاز المعاون لي".

ثقافة الفوز

"لدي هدف واحد بس مع الأهلي، وهو الفوز، وهو ما أبحث عنه، ثقافة الانتصار والفوز هو المعنى الحقيقي لكرة القدم، تعودت على تدريب فرق كبيرة في أوروبا تبحث عن الفوز، والوصول إلى دوري أبطال أوروبا".

حجم الضغط

"أعلم حجم الضغط الذي يقع على مدربي الأهلي، وسمعت كثيرًا عن جماهيرية الأهلي التي تصل إلى 70 أو 80 مليون، وعندما بدأت رحلتي للقاهرة بدأت الجماهير تعرفني وتتمنى لي التوفيق، هناك اهتمام إعلامي كبير وأعرف ان هذا سيضغط علي كثير لكنه لن يكون ظاهريًا، وما يهمني هو النجاح الذي سأحققه مع النادي، وأنا أؤمن بما سأفعله مع النادي، وسأكون جاهز لأي شئ، وأعدكم أنني سأكون أمينًا معكم، وسأقول لكم على كل أفكاري وكيف سأعمل، وسيكون بيننا علاقة جيدة، وأعي جيدًا معنى الأهلي لكم ولي".

شاهدت الأهلي

"شاهدت بعض المباريات للأهلي، تابعت المباريات من أول كأس العالم للأندية، وكذلك مباريات الفريق في الدوري المصري، حتى أعرف ما أنا آتي عليه، وأستطيع تطوير الأداء".

وعد للجماهير

"الأهلي خاض 3 مباريات في كأس العالم للأندية، وقدم مجهود عظيم، ربما لم يحققوا ما يريدونه، لكنني هنا لمساعدتهم على تحقيق ذلك".

عروض قبل الأهلي

"كان لدي عروض كثيرة الشهر الماضي، عندما تكون مدرب في الدوري الألماني، وهو من أهم الدوريات في أوروبا، وحققت نتائج جيدة مع الأندية التي توليتها، وبالتالي سيأتي لي عروضًا من كل أنحاء العالم، ولأول مرة من اسابيع أستمع لعرض الأهلي، وتاريخ الأهلي كان شئ مهم لي، وجعلني أهتم بالعرض أكثر، ثم أتى لي مسؤولين من الأهلي ليقنعوني بقبول العرض، وأنا فخور بكوني جزء من هذا النادي، وأريد التعرف على ثقافة جديدة".