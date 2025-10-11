حدد فريق إيجل نوار البوروندي، موعد مباراته ضد النادي الأهلي، في إطار منافسات بطولة دوري أبطال أفريقيا، للموسم الحالي 2025-2026.

الأهلي يحل ضيفًا على إيجل نوار، في ذهاب دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا، السبت المقبل، قبل أن يستضيفه على ستاد القاهرة الدولي، خلال أيام 24-26 من شهر أكتوبر الجاري.

موعد مباراة الأهلي ضد إيجل نوار

أعلن إيجل نوار عن موعد مباراته ضد الأهلي، في الملعب التي ستقام على ملعب إنتواري، في بوجمبورا، عاصمة بوروندي، عبر صفحته الرسمية على فيسبوك.

حيث تقام مباراة الأهلي ضد إيجل نوار، في الرابعة عصر السبت المقبل بتوقيت مصر، الثالثة بالتوقيت المحلي في بوروندي.

الأهلي يطير إلى بوروندي فجر يوم الخميس الموافق 16 من شهر أكتوبر الجاري، حيث يواجه إيجل نوار يوم السبت الذي يليه مباشرة.

وكان إيجل نوار البوروندي تأهل لملاقاة النادي الأهلي بعدما تفوق على نظيره أساس الجيبوتي، في دور الـ64 من المسابقة.