تصفيات كأس العالم-آسيا
العراق

العراق

- -
22:30
اندونيسيا

اندونيسيا

تصفيات كأس العالم-أوروبا
إسبانيا

إسبانيا

- -
21:45
جورجيا

جورجيا

تصفيات كأس العالم-أوروبا
البرتغال

البرتغال

- -
21:45
إيرلندا

إيرلندا

تصفيات كأس العالم-أوروبا
إستونيا

إستونيا

- -
21:45
إيطاليا

إيطاليا

تصفيات كأس العالم-أوروبا
بلغاريا

بلغاريا

- -
21:45
تركيا

تركيا

تصفيات كأس العالم-آسيا
الإمارات

الإمارات

- -
20:15
عمان

عمان

بطولة أفريقيا للأندية لكرة اليد
الأهلي

الأهلي

- -
18:00
ميكال

ميكال

ضربة البداية.. موعد مباراة إيجل نوار ضد الأهلي في دوري الأبطال

محمد الحاوي

كتب - محمد الحاوي

03:44 م 11/10/2025
الأهلي

لاعبو النادي الأهلي

حدد فريق إيجل نوار البوروندي، موعد مباراته ضد النادي الأهلي، في إطار منافسات بطولة دوري أبطال أفريقيا، للموسم الحالي 2025-2026.

الأهلي يحل ضيفًا على إيجل نوار، في ذهاب دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا، السبت المقبل، قبل أن يستضيفه على ستاد القاهرة الدولي، خلال أيام 24-26 من شهر أكتوبر الجاري.

موعد مباراة الأهلي ضد إيجل نوار

أعلن إيجل نوار عن موعد مباراته ضد الأهلي، في الملعب التي ستقام على ملعب إنتواري، في بوجمبورا، عاصمة بوروندي، عبر صفحته الرسمية على فيسبوك.

حيث تقام مباراة الأهلي ضد إيجل نوار، في الرابعة عصر السبت المقبل بتوقيت مصر، الثالثة بالتوقيت المحلي في بوروندي.

مصدر بالأهلي يكشف ليلا كورة موقف شكري وأحمد رضا من رحلة بوروندي.. طالع التفاصيل من هنا

الأهلي يطير إلى بوروندي فجر يوم الخميس الموافق 16 من شهر أكتوبر الجاري، حيث يواجه إيجل نوار يوم السبت الذي يليه مباشرة.

وكان إيجل نوار البوروندي تأهل لملاقاة النادي الأهلي بعدما تفوق على نظيره أساس الجيبوتي، في دور الـ64 من المسابقة.

مباراة الأهلي القادمة
الأهلي دوري أبطال أفريقيا إيجل نوار مباراة الأهلي وإيجل نوار

