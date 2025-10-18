المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
يتبقى محلل الأداء.. يلا كورة يكشف هوية الجهاز المعاون لتوروب في الأهلي

يلا كورة

كتب - يلا كورة

06:49 م 15/10/2025
جهاز الأهلي

ييس توروب وجهازه المعاون

تحددت هوية الجهاز المعاون للدنماركي ييس توروب المدير الفني للنادي الأهلي، والذي بدأ مهمته الرسمية اليوم في استاد التتش بفرع النادي بالجزيرة.

وحضر الدنماركي ييس توروب، مدرب النادي الأهلي الجديد، تدريب الفريق الأحمر مساء اليوم الأربعاء، الذي يستعد من خلاله لمواجهة إيجل نوار البوروندي.

ويعد هذا اليوم الأول للمدرب الدنماركي ييس توروب في النادي الأهلي، وذلك بعدما تم إعلان التعاقد معه بشكل رسمي.

ويلعب الأهلي مع إيجل نوار البوروندي يوم السبت المقبل، ضمن مباريات ذهاب الدور التمهيدي الثاني لبطولة دوري أبطال أفريقيا، على أن تقام مباراة الإياب يوم 25 أبريل في القاهرة.

وشهدت تدريبات النادي الأهلي، اليوم الأربعاء، تواجد عدد من مساعدي ييس توروب والذين وصلوا إلى القاهرة خلال الساعات القليلة الماضية.

واكتمل الجهاز الفني للمدرب الدنماركي، ولكن ينقصه محلل الأداء والذي لم يتم الكشف عن هويته أو موعد وصوله بعد، بحسب تصريحات مراسل يلا كورة.

وأصبح الجهاز المعاون لتوروب في الأهلي كالتالي:

المدير الفني: ييس توروب.

المدرب العام: عادل مصطفى.

مدرب مساعد: إيمري سابيتش.

مدرب مساعد: جوني مولبي.

مدرب أحمال: جاكوب فيلوم.

مدرب حراس المرمى: كاي ستيفانسن.

مدير الكرة: وليد صلاح الدين.

محلل الأداء: لم يتم الإعلان عن اسمه أو موعد وصوله بعد.

مباراة الأهلي القادمة
الأهلي الدوري المصري توروب

