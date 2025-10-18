المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس السوبر الأفريقي
بيراميدز

بيراميدز

- -
20:00
نهضة بركان

نهضة بركان

الكونفيدرالية الأفريقية
ديكيداها

ديكيداها

- -
19:00
الزمالك

الزمالك

الدوري الإنجليزي
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

2 0
17:00
إيفرتون

إيفرتون

الدوري الإسباني
برشلونة

برشلونة

1 1
17:15
جيرونا

جيرونا

دوري أبطال أفريقيا
أيجل نوار ماكامبا

أيجل نوار ماكامبا

0 1
16:00
الأهلي

الأهلي

الدوري الألماني
بايرن ميونيخ

بايرن ميونيخ

- -
19:30
بروسيا دورتموند

بروسيا دورتموند

الدوري الإنجليزي
فولهام

فولهام

- -
19:30
أرسنال

أرسنال

الدوري الإيطالي
روما

روما

- -
21:45
إنتر ميلان

إنتر ميلان

غادر بين الشوطين.. الأهلي يكشف تفاصيل إصابة شريف أمام إيجل نوار

أحمد عمارة

كتب - أحمد عمارة

05:33 م 18/10/2025
شريف

محمد شريف- مهاجم الأهلي

كشف النادي الأهلي عبر بيان رسمي، اليوم السبت، تفاصيل إصابة المهاجم محمد شريف التي أجبرته على مغادرة مباراة إيجل نوار البوروندي بين الشوطين.

ويحل الأهلي ضيفًا على إيجل نوار البوروندي في مباراة جارية بينهما ضمن ذهاب دور الـ32 من منافسات دوري أبطال أفريقيا.

تفاصيل إصابة شريف مع الأهلي

سقط محمد شريف أرضًا في الدقائق الأخيرة من الشوط الأول بين الأهلي وإيجل نوار.

ولم يتمكن شريف من استكمال مباراة الأهلي وإيجل نوار، ليغادر بين الشوطين مصابًا.

ونشر الأهلي عبر حسابه الرسمي على موقع إكس أو تويتر سابقًا تفاصيل إصابة شريف على لسان الطبيب أحمد جاب الله.

وقال رئيس الجهاز الطبي في الأهلي: "شريف شعر بآلام في العضلة الضامة.. وتم استبداله من أجل الحفاظ عليه".

وشدد على أن شريف سيخضع لفحوصات طبية متقدمة من أجل الوقوف على حجم الإصابة التي تعرض لها.

يشار إلى أن المهاجم السلوفيني نيتس جراديشار عوض خدمات محمد شريف أمام إيجل نوار، إذ شارك بدلًا منه.

مباراة الأهلي القادمة
الأهلي دوري أبطال أفريقيا محمد شريف

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

ما قبل المباراة
ديكيداها

ديكيداها

- -
الزمالك

الزمالك

2

ويتواجد على مقاعد البدلاء، محمد عواد ومحمد إسماعيل وصلاح مصدق وبارون أوشينج ومحمد السيد وسيف جعفر وعبد الحميد معالي و شيكو بانزا وسيف الجزيري.

تفاصيل المباراة
مباشر
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

2 0
إيفرتون

إيفرتون

80

ضغط متواصل من جانب فريق مانشستر سيتي

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
