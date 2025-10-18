كشف النادي الأهلي عبر بيان رسمي، اليوم السبت، تفاصيل إصابة المهاجم محمد شريف التي أجبرته على مغادرة مباراة إيجل نوار البوروندي بين الشوطين.

ويحل الأهلي ضيفًا على إيجل نوار البوروندي في مباراة جارية بينهما ضمن ذهاب دور الـ32 من منافسات دوري أبطال أفريقيا.

تفاصيل إصابة شريف مع الأهلي

سقط محمد شريف أرضًا في الدقائق الأخيرة من الشوط الأول بين الأهلي وإيجل نوار.

ولم يتمكن شريف من استكمال مباراة الأهلي وإيجل نوار، ليغادر بين الشوطين مصابًا.

ونشر الأهلي عبر حسابه الرسمي على موقع إكس أو تويتر سابقًا تفاصيل إصابة شريف على لسان الطبيب أحمد جاب الله.

وقال رئيس الجهاز الطبي في الأهلي: "شريف شعر بآلام في العضلة الضامة.. وتم استبداله من أجل الحفاظ عليه".

وشدد على أن شريف سيخضع لفحوصات طبية متقدمة من أجل الوقوف على حجم الإصابة التي تعرض لها.

يشار إلى أن المهاجم السلوفيني نيتس جراديشار عوض خدمات محمد شريف أمام إيجل نوار، إذ شارك بدلًا منه.