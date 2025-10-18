وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إلى بوروندي، استعدادًا لمواجهة إيجل نوار في بطولة دوري أبطال أفريقيا.

الأهلي يحل ضيفًا على إيجل نوار، يوم السبت المقبل، في ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وبحسب الموقع الرسمي للنادي، فإن الرحلة من القاهرة إلى بوروندي استغرقت نحو ست ساعات، حيث حرص وليد صلاح الدين، مدير الكرة، على الانتهاء من كافة الترتيبات الإدارية قبل المغادرة.

وكان الفريق قد خاض مرانه الختامي بالقاهرة أمس الأربعاء، تحت قيادة المدير الفني الدنماركي ييس توروب، الذي أعلن قائمة تضم 24 لاعبًا للسفر، وهم:

محمد الشناوي، محمد سيحا، مصطفى شوبير، ياسين مرعي، عمر كمال عبد الواحد، أحمد رمضان، محمد علي بن رمضان، ياسر إبراهيم، محمود حسن "تريزيجيه"، نيتس جراديشار، محمد شريف، أحمد عبد القادر، محمد شكري، مروان عطية، أشرف بنشرقي، محمد مجدي "أفشة"، مصطفى العش، أليو ديانج، أحمد سيد "زيزو"، طاهر محمد طاهر، محمد هاني، أحمد عابدين، أحمد نبيل "كوكا"، محمد عبد الله.