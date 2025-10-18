المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
"تم تجديده مؤخرًا".. جولة في ملعب مباراة الأهلي وإيجل نوار البوروندي (صور وفيديو)

محمد الحاوي

كتب - محمد الحاوي

05:44 م 17/10/2025
يحل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ضيفًا على نظيره فريق إيجل نوار البوروندي، في إطار منافسات بطولة دوري أبطال أفريقيا.

مباراة الأهلي ضد إيجل نوار، تنطلق بحلول الرابعة عصر غد السبت، على استاد بوجومبورا الدولي، لحساب ذهاب دور الـ 32 من عمر المسابقة.

ملعب مباراة الأهلي وإيجل نوار

ويستضيف استاد إنتواري بوجومبورا الدولي، مباراة الأهلي وإيجل نوار البوروندي، والذي يسع لحوالي 10 آلاف متفرج، ويعد الملعب الرئيسي لمنتخب بوروندي.

وخضع ستاد بوجومبورا الدولي لأعمال تجديد شاملة، نتج عنها تغيير أرضية الملعب إلى عشب طبيعي، مع التجديدات التي شملت أجزاء مختلفة داخل الاستاد.

شاهد لقطات لملعب مباراة الأهلي وإيجل نوار أو تنقل بين الصور من الأعلى

وخاض الأهلي مرانه الختامي، عصر اليوم الجمعة، استعدادًا لخوض مواجهة إيجل نوار، بعدما كان قد مرانه الأول أمس الخميس، وسط هطول أمطار غزيرة.

ويستضيف الأهلي مباراة الإياب لدور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا، ضد إيجل نوار البوروندي، في الثامنة مساء يوم السبت المقبل، على ستاد القاهرة الدولي.

مباراة الأهلي القادمة
الأهلي دوري أبطال أفريقيا إيجل نوار البوروندي مباراة الأهلي وإيجل نوار البوروندي

