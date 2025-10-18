لقطات من مران الأهلي تحت الأمطار قبل مواجهة إيجل نوار في أفريقيا (صور)

يحل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ضيفًا على نظيره فريق إيجل نوار البوروندي، في إطار منافسات بطولة دوري أبطال أفريقيا.

مباراة الأهلي ضد إيجل نوار، تنطلق بحلول الرابعة عصر غد السبت، على استاد بوجومبورا الدولي، لحساب ذهاب دور الـ 32 من عمر المسابقة.

ملعب مباراة الأهلي وإيجل نوار

ويستضيف استاد إنتواري بوجومبورا الدولي، مباراة الأهلي وإيجل نوار البوروندي، والذي يسع لحوالي 10 آلاف متفرج، ويعد الملعب الرئيسي لمنتخب بوروندي.

وخضع ستاد بوجومبورا الدولي لأعمال تجديد شاملة، نتج عنها تغيير أرضية الملعب إلى عشب طبيعي، مع التجديدات التي شملت أجزاء مختلفة داخل الاستاد.

شاهد لقطات لملعب مباراة الأهلي وإيجل نوار أو تنقل بين الصور من الأعلى

وخاض الأهلي مرانه الختامي، عصر اليوم الجمعة، استعدادًا لخوض مواجهة إيجل نوار، بعدما كان قد مرانه الأول أمس الخميس، وسط هطول أمطار غزيرة.

ملعب لقاء فريقنا غدًا أمام إيجيل نوار 🏟️ pic.twitter.com/JdaTHXwAhQ — ‏النادي الأهلي (@AlAhly) October 17, 2025

ويستضيف الأهلي مباراة الإياب لدور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا، ضد إيجل نوار البوروندي، في الثامنة مساء يوم السبت المقبل، على ستاد القاهرة الدولي.