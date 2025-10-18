المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
رحلة الثالثة عشر تنطلق من بوروندي.. الأهلي يبدأ عهد ييس توروب بمواجهة إيجل نوار

سليمان غريب

كتب - سليمان غريب

11:44 م 17/10/2025
الأهلي

الأهلي

يبدأ الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عهدًا جديدًا بمواجهة إيجل نوار بطل بوروندي تحت قيادة المدرب الدنماركي ييس توروب في دوري أبطال أفريقيا.

ويحل الأهلي ضيفًا على إيجل نوار في الرابعة عصر السبت في ذهاب دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا لنسخة "2025-2026".

وكان إيجل نوار تخطى الدور التمهيدي الأول بعد التفوق على أساس تيليكوم بطل جيبوتي، بينما تم إعفاء الأهلي من الدور التمهيدي الأول بسبب التصنيف.

ويدخل المارد الأحمر مباراته ضد بطل بوروندي بقيادة فنية جديدة للمدرب الدنماركي ييس توروب.

ويتطلع توروب لانطلاقة قوية مع الأهلي من خلال الفوز على إيجل نوار بطل الدوري البوروندي في الموسم الماضي.

طالع مباريات ذهاب دور الـ32 في دوري أبطال أفريقيا من هنا

رحلة الثالثة عشر تنطلق من بوروندي

سيكون هدف الأهلي الأول هذا الموسم هو استعادة لقب دوري أبطال أفريقيا بعدما ودع في النسخة الماضية من نصف النهائي ضد صنداونز.

ويحلم المارد الأحمر أن يحقق الثالثة عشر هذا الموسم، حيث يعد هو صاحب الرقم القياسي لأكثر الأندية تتويجًا بدوري أبطال أفريقيا (12 مرة).

خسارة وحيدة في 10 سنوات.. افتتاحية مدربي الأهلي تُبشر ييس توروب (صور)

قائمة الأهلي ضد إيجل نوار

حراسة المرمى: محمد الشناوي، مصطفى شوبير، محمد سيحا

خط الدفاع: ياسين مرعي، عمر كمال عبدالواحد، أحمد رمضان بيكهام، ياسر إبراهيم، مصطفى العش، محمد شكري، محمد هاني، أحمد عابدين، أحمد نبيل كوكا

خط الوسط: محمد علي بن رمضان، مروان عطية، محمد مجدي أفشة، أليو ديانج، أحمد عبدالقادر، طاهر محمد طاهر.

خط الهجوم: أحمد سيد زيزو، أشرف بنشرقي، محمود حسن تريزيجيه، جراديشار، محمد شريف، محمد عبدالله.

تصريحات ييس توروب

كشف ييس توروب المدير الفني الجديد للنادي الأهلي أن رحلته إلى بوروندي لم تكن هي الأولى على الإطلاق خلال مسيرته كمدير فني من أجل اللعب في القارة الأفريقية.

وقال توروب خلال المؤتمر الصحفي: "هذه ليست المرة الأولى التي آتي فيها إلى أفريقيا، لقد أتيت من قبل وأعلم عنها الكثير، لدي خبرة سابقة اكتسبتها من العمل في صفوف أوجسبورج الألماني".

وأضاف: "عسكرنا مع أوجسبورج في جنوب أفريقيا، ولعبت مباريات أمام أندية أفريقية خلال هذا التوقيت، وبالتالي لدي خبرة عن الكرة الأفريقية".

وأكمل: "أيضًا أن أعلم قيمة هذه البطولة وأهميتها بالنسبة للأهلي وجماهيره، وكما قلت من قبل فأنا والجهاز المعاون لي نمتلك فكرة كبيرة للغاية عن الفريق الذي سنلعب أمامه في بوروندي".

"أعلم عنها الكثير".. توروب يكشف تجربته الوحيدة في أفريقيا قبل تدريب الأهلي

بطاقة المباراة:

طرفا اللقاء: إيجل نوار ضد الأهلي

الحدث: ذهاب دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا

التاريخ: 18 أكتوبر 2025

التوقيت: 4:00 مساء

الملعب: استاد بوجومبورا الدولي

الحكم: الجنوب إفريقي لوكسولو بادي

القناة الناقلة: أون سبورت

مباراة الأهلي القادمة
الأهلي دوري أبطال أفريقيا موعد مباراة الأهلي إيجل نوار مباريات الأهلي القادمة القناة الناقلة لمباراة الاهلي اليوم

