آخر 10 سنوات.. كيف كانت انطلاقة مدربي الأهلي قبل ظهور ييس توروب؟ (صور)

بدأ الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عهدا جديدا بعد التعاقد مع المدرب الدنماركي الجديد ييس توروب.

وجاء تعاقد الأهلي مع ييس توروب لمدة عامين ونصف، ليكون المدرب الثالث الذي يقود الفريق الأحمر هذا الموسم بعد الإسباني ريبيرو و"المؤقت" عماد النحاس.

بداية أفريقية

ستكون بداية ييس توروب مع الأهلي من أدغال أفريقيا عندما يحل ضيفًا إيجيل نوار البوروندي.

وتقام مباراة إيجيل نوار ضد الأهلي في الرابعة عصر يوم السبت (19 أكتوبر) في ذهاب دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا للموسم الجديد "2025-2026".

افتتاحية مدربي الأهلي تُبشر ييس توروب

يبحث المدرب الدنماركي عن انطلاقة جيدة مع القلعة الحمراء على غرار المدربين السابقين.

ودائمًا ما يقدم مدربو الأهلي انطلاقة مميزة، وهو ما يُبشر الدنماركي ييس توروب.

وإذا نظرنا إلى آخر 10 سنوات، سنجد أن الأهلي لم يخسر في انطلاقة المدربين الجدد الذين تولوا المهمة بشكل رسمي (باستثناء المؤقتين) سوى في لقاء وحيد.

وجاءت الخسارة الوحيدة في السنوات الماضية عن طريق مارتن لاسارتي.

