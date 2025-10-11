المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
خسارة وحيدة في 10 سنوات.. افتتاحية مدربي الأهلي تُبشر ييس توروب (صور)

سليمان غريب

كتب - سليمان غريب

05:42 م 11/10/2025
بدأ الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عهدا جديدا بعد التعاقد مع المدرب الدنماركي الجديد ييس توروب.

وجاء تعاقد الأهلي مع ييس توروب لمدة عامين ونصف، ليكون المدرب الثالث الذي يقود الفريق الأحمر هذا الموسم بعد الإسباني ريبيرو و"المؤقت" عماد النحاس.

الرحيل الأسرع والأكثر تتويجًا.. ييس توروب "الخواجة الثامن" في عهد الخطيب

بداية أفريقية

ستكون بداية ييس توروب مع الأهلي من أدغال أفريقيا عندما يحل ضيفًا إيجيل نوار البوروندي.

وتقام مباراة إيجيل نوار ضد الأهلي في الرابعة عصر يوم السبت (19 أكتوبر) في ذهاب دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا للموسم الجديد "2025-2026".

ظهور أفريقي وصدامان جماهيريان.. ماذا ينتظر ييس توروب مع الأهلي في 15 يوما؟

افتتاحية مدربي الأهلي تُبشر ييس توروب

يبحث المدرب الدنماركي عن انطلاقة جيدة مع القلعة الحمراء على غرار المدربين السابقين.

ودائمًا ما يقدم مدربو الأهلي انطلاقة مميزة، وهو ما يُبشر الدنماركي ييس توروب.

وإذا نظرنا إلى آخر 10 سنوات، سنجد أن الأهلي لم يخسر في انطلاقة المدربين الجدد الذين تولوا المهمة بشكل رسمي (باستثناء المؤقتين) سوى في لقاء وحيد.

وجاءت الخسارة الوحيدة في السنوات الماضية عن طريق مارتن لاسارتي.

للتعرف على نتائج المدربين في أول ظهور لهم مع الأهلي آخر 10 سنوات اضغط هنا أو طالع الألبوم المرفق بالأعلى

الأهلي الدوري المصري كولر فايلر موسيماني موعد مباراه الاهلي المقبلة ييس توروب مباريات الأهلي القادمة

