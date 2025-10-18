المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
تغيير واحد.. تشكيل الأهلي في ظهور توروب الأول ضد إيجل نوار

محمد الحاوي

كتب - محمد الحاوي

02:38 م 18/10/2025
الأهلي

النادي الأهلي

أعلن الدنماركي ييس توروب، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، التشكيل الأساسي لمواجهة فريق إيجل نوار البوروندي، ضمن منافسات بطولة دوري أبطال أفريقيا.

مباراة الأهلي ضد إيجل نوار البوروندي، تنطلق في تمام الرابعة عصر اليوم السبت، على استاد بوجومبورا الدولي، لحساب ذهاب دور الـ 32 من عمر المسابقة.

تشكيل الأهلي

ويشهد تشكيل الأهلي في الظهور الأول مع ييس توروب، إجراء تغييرًا واحدًا، بعودة محمود تريزيجيه، بينما لم تحدث أي تغييرات على مستوى حراسة المرمى وخط الدفاع.

وجاءت عودة تريزيجيه على حساب حسين الشحات الذي تعرض لإصابة، حيث يتواجد زيزو وتريزيجيه، ومن المتوقع أن تتم المداورة بينهما في مركزي وسط الارتكاز والجناح الأيمن.

إلا أنه وفقًا للتوظيف المعتاد، قد يتواجد أحمد زيزو في الجناح الأيمن ومحمود تريزيجيه في الوسط، مع احتمالية التدوير التكتيكي بينهما خلال اللقاء.

يأتي تشكيل الأهلي في مواجهة إيجل نوار البوروندي، خارج الديار، على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني، ياسر إبراهيم، ياسين مرعي، أحمد نبيل كوكا.

خط الوسط: مروان عطية، محمد علي بن رمضان، محمود تريزيجيه.

خط الهجوم: أحمد زيزو، أشرف بنشرقي، محمد شريف.

وتقام مباراة الأهلي وإيجل نوار البوروندي، في إياب دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا، في الثامنة مساء يوم السبت المقبل، على ستاد القاهرة الدولي.

مباراة الأهلي القادمة
