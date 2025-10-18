استبعد الدنماركي ييس توروب، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، 4 لاعبين من قائمة مواجهة فريق إيجل نوار البوروندي، ضمن منافسات بطولة دوري أبطال أفريقيا.

مباراة الأهلي ضد إيجل نوار البوروندي، تنطلق في تمام الرابعة عصر اليوم السبت، على استاد بوجومبورا الدولي، لحساب ذهاب دور الـ 32 من عمر المسابقة.

تغيير واحد.. تشكيل الأهلي في ظهور توروب الأول ضد إيجل نوار.. طالع التفاصيل من هنا

بدلاء الأهلي

تتواجد على دكة بدلاء الأهلي في مواجهة إيجل نوار البوروندي، 9 لاعبين، وهم:

مصطفى شوبير، عمر كمال عبدالواحد، أحمد رمضان بيكهام، مصطفى العش، أليو ديانج، محمد مجدي أفشة، طاهر محمد طاهر، أحمد عبد القادر ونييتس جراديشار.

بينما تم استبعاد 4 لاعبين من قائمة الأهلي ضد إيجل نوار البوروندي، وهم: محمد سيحا، محمد شكري، أحمد عابدين ومحمد عبدالله.