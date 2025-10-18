أنهى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مواجهة الذهاب لدور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا أمام إيجل نوار البوروندي بعد الفوز بنتيجة 1-0.

وحل الأهلي ضيفًا إيجل نوار بملعب بوجومبورا الدولي ضمن منافسات الدور التمهيدي الثاني (دور الـ32) في دوري أبطال أفريقيا.

واستطاع المارد الأحمر أن يقتنص فوزًا صعبًا في بوروندي بفضل النيران الصديقة لمدافع إيجل نوار الذي سجل الهدف في مرماه بالخطأ.

المهمة الأولى لتوروب.. نسر الأهلي يبدأ رحلة الثالثة عشر بالفوز على إيجل نوار (فيديو)

موعد مباراة الإياب بين الأهلي وإيجل نوار

من المقرر أن يستضيف الأهلي نظيره إيجل نوار في لقاء الإياب من دور الـ32 دوري أبطال أفريقيا.

وتقام مباراة الأهلي وإيجل نوار على استاد القاهرة الدولي في الثامنة مساء يوم السبت المقبل (25 أكتوبر).

جدير بالذكر أن الأهلي سيواجه الاتحاد السكندري في الخامسة مساء يوم الأربعاء المقبل ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.