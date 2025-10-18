المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس السوبر الأفريقي
بيراميدز

بيراميدز

- -
20:00
نهضة بركان

نهضة بركان

الكونفيدرالية الأفريقية
ديكيداها

ديكيداها

- -
19:00
الزمالك

الزمالك

الدوري الإنجليزي
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

2 0
17:00
إيفرتون

إيفرتون

الدوري الإسباني
برشلونة

برشلونة

1 1
17:15
جيرونا

جيرونا

دوري أبطال أفريقيا
أيجل نوار ماكامبا

أيجل نوار ماكامبا

0 1
16:00
الأهلي

الأهلي

الدوري الألماني
بايرن ميونيخ

بايرن ميونيخ

- -
19:30
بروسيا دورتموند

بروسيا دورتموند

الدوري الإنجليزي
فولهام

فولهام

- -
19:30
أرسنال

أرسنال

الدوري الإيطالي
روما

روما

- -
21:45
إنتر ميلان

إنتر ميلان

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

موعد مباراة الإياب بين الأهلي وإيجل نوار لحسم التأهل لمجموعات الأبطال

سليمان غريب

كتب - سليمان غريب

06:13 م 18/10/2025
الأهلي

الأهلي

أنهى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مواجهة الذهاب لدور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا أمام إيجل نوار البوروندي بعد الفوز بنتيجة 1-0.

وحل الأهلي ضيفًا إيجل نوار بملعب بوجومبورا الدولي ضمن منافسات الدور التمهيدي الثاني (دور الـ32) في دوري أبطال أفريقيا.

واستطاع المارد الأحمر أن يقتنص فوزًا صعبًا في بوروندي بفضل النيران الصديقة لمدافع إيجل نوار الذي سجل الهدف في مرماه بالخطأ.

المهمة الأولى لتوروب.. نسر الأهلي يبدأ رحلة الثالثة عشر بالفوز على إيجل نوار (فيديو)

موعد مباراة الإياب بين الأهلي وإيجل نوار

من المقرر أن يستضيف الأهلي نظيره إيجل نوار في لقاء الإياب من دور الـ32 دوري أبطال أفريقيا.

وتقام مباراة الأهلي وإيجل نوار على استاد القاهرة الدولي في الثامنة مساء يوم السبت المقبل (25 أكتوبر).

جدير بالذكر أن الأهلي سيواجه الاتحاد السكندري في الخامسة مساء يوم الأربعاء المقبل ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

 

دوري أبطال أفريقيا الدوري المصري الاهلي إيجل نوار

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعك لنتيجة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد في بريميرليج؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

ما قبل المباراة
ديكيداها

ديكيداها

- -
الزمالك

الزمالك

2

ويتواجد على مقاعد البدلاء، محمد عواد ومحمد إسماعيل وصلاح مصدق وبارون أوشينج ومحمد السيد وسيف جعفر وعبد الحميد معالي و شيكو بانزا وسيف الجزيري.

تفاصيل المباراة
مباشر
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

2 0
إيفرتون

إيفرتون

80

ضغط متواصل من جانب فريق مانشستر سيتي

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg