يبحث النادي الأهلي بقيادة الدنماركي ييس توروب، عن بديل محمد شريف، الذي تعرض لإصابة خلال مباراة إيجل نوار البوروندي.

وكان الأهلي قد فاز على إيجل البوروندي بنتيجة 1-0 في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا، ومن المقرر أن تقام مباراة الإياب في القاهرة يوم السبت المقبل.

صدمة توروب الأولى

ونقل الموقع الرسمي للأهلي تصريحات أحمد جاب الله التي قال فيها: "الأشعة التي خضع لها شريف أثبتت إصابته بشد من الدرجة الثانية في العضلة الضامة".

وأضاف طبيب الأهلي أن اللاعب سيخضع خلال الفترة المقبلة لبرنامج علاجي وتأهيلي، تمهيدًا لعودته إلى المشاركة في التدريبات الجماعية فور تحسن حالته الطبية.

وكان محمد شريف قد شعر بآلام عضلية خلال مشاركته مع الفريق أمام إيجل نوار البوروندي في ذهاب دور الـ32 بدوري أبطال إفريقيا، واضطر الجهاز الفني إلى استبداله للحفاظ عليه ومنعًا لتفاقم الإصابة.

ومن المقرر أن يلعب الأهلي مع الاتحاد السكندري مساء يوم الأربعاء المقبل، على استاد القاهرة الدولي، ضمن مباريات الجولة الـ11 لبطولة الدوري المصري الممتاز.

بديل شريف

وفي السطور التالية نستعرض بدائل شريف في مركز المهاجم الصريح خلال فترة استبعاده عن قائمة الفريق الأحمر..

1- الخيار الأول أمام توروب هو الاعتماد على نيتس جراديشار، الذي شارك مع الفريق الأحمر حتى الآن في 28 مباراة بواقع 1381 دقيقة، سجل خلالهم 7 أهداف وقدم 5 تمريرات حاسمة، كما أنه البديل الأول لمحمد شريف في الأهلي.

2- الخيار الثاني هو طاهر محمد طاهر، الذي لعب في ذلك المركز 4 مباريات مع الأهلي بواقع 259 دقيقة، وسجل وقتها هدفين فقط.

3- الخيار الثالث أمام المدرب الدنماركي هو المغربي أشرف بنشرقي، الذي لعب في ذلك المركز مرة واحدة خلال مواجهة بوروتو البرتغالي التي أقيمت في الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة كأس العالم للأندية.

4- وقد يلجأ توروب أيضا لخيار رابع وهو الاعتماد على حمزة عبد الكريم اللاعب الناشئ صاحب الـ17 عامًا، الذي لعب مباراة واحدة فقط حتى الآن أمام بتروجيت.