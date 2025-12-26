حسم منتخب مصر التأهل إلى دور الـ16 من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025 بعد الفوز المثير على جنوب أفريقيا بنتيجة 1-0.

وأقيمت مباراة مصر ضد جنوب أفريقيا على ملعب أدرار في أغادير، لحساب الجولة الثانية للمجموعة الثانية في ببطولة أمم أفريقيا 2025.

وسجل محمد صلاح هدف فوز منتخب مصر على جنوب أفريقيا في الدقيقة 45 من ضربة جزاء.

ولعبت مصر بـ10 لاعبين طوال أحداث الشوط الثاني بسبب طرد محمد هاني في نهاية الشوط الأول.

ترتيب مجموعة مصر في أمم أفريقيا 2025

حسم منتخب مصر التأهل إلى دور الـ16 من أمم أفريقيا رسميًا، بالإضافة إلى صدارة المجموعة الثانية في البطولة.

ورفع منتخب الفراعنة رصيده إلى 6 نقاط في صدارة جدول ترتيب مجموعته بأمم أفريقيا، ويليه جنوب أفريقيا بثلاث نقاط.

للتعرف على جدول ترتيب مجموعة منتخب مصر اضغط هنا

وأصبحت مباراة أنجولا الأخيرة تحصيل حاصل بالنسبة لمنتخب مصر الذي حسم التأهل والصدارة رسميًا.

وإذا افترضنا أن مصر ستخسر في لقاء الجولة الأخيرة ضد أنجولا، مع فوز جنوب أفريقيا على زيمبابوي، سيصبح رصيد الفراعنة والبافانا بافانا (6 نقاط)، وسيحسم الفراعنة الصدارة بفضل المواجهات المباشرة.

