كلام فى الكورة
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري
بيراميدز

بيراميدز

- -
17:00
فاركو

فاركو

دوري أبطال أوروبا
برشلونة

برشلونة

- -
19:45
أوليمبياكوس

أوليمبياكوس

دوري أبطال أوروبا
فياريال

فياريال

- -
22:00
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

دوري أبطال أوروبا
أرسنال

أرسنال

- -
22:00
اتلتيكو مدريد

اتلتيكو مدريد

دوري أبطال آسيا للنخبة
الهلال

الهلال

- -
21:15
السد القطري

السد القطري

دوري أبطال أوروبا
إيندهوفن

إيندهوفن

- -
22:00
نابولي

نابولي

تذكرتي تفتح باب حجز تذاكر مباراتي الأهلي والزمالك في البطولتين الأفريقيتين

عمر سلامة

كتب - عمر سلامة

01:02 م 21/10/2025
خوان بيزيرا الأهلي والزمالك

الأهلي والزمالك

أعلنت شركة "تذكرتي" المسؤولة عن تنظيم وحجز تذاكر مباريات الدوري المصري والبطولات الأفريقية المقامة في مصر، عن فتح باب الحجز لمباراتي الأهلي والزمالك ضمن منافسات دور الـ32 من بطولتي دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية.

ويستضيف الزمالك فريق ديكيداها الصومالي مساء الجمعة الموافق 24 أكتوبر الجاري في تمام الساعة السادسة مساءً على استاد السلام، ضمن إياب الدور التمهيدي المؤهل إلى دور المجموعات في كأس الكونفدرالية الأفريقية، وذلك بعد الفوز الكبير في لقاء الذهاب بستة أهداف دون رد على استاد القاهرة الدولي.

أما الأهلي، فيلتقي نظيره إيجل نوار البوروندي يوم السبت 25 أكتوبر على استاد السلام أيضًا، في إطار إياب دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا، بعدما حسم الفريق الأحمر مباراة الذهاب في بوروندي بهدف نظيف في أول ظهور للمدير الفني الدنماركي ييس توروب.

ويستعد الأهلي قبل المواجهة الأفريقية لملاقاة الاتحاد السكندري مساء الأربعاء المقبل ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز، بينما يسعى الزمالك لتأكيد تفوقه وحسم تأهله رسميًا إلى دور المجموعات في الكونفدرالية.

الأهلي الزمالك دوري الأبطال الكونفدرالية

اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

