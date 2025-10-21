أعلنت شركة "تذكرتي" المسؤولة عن تنظيم وحجز تذاكر مباريات الدوري المصري والبطولات الأفريقية المقامة في مصر، عن فتح باب الحجز لمباراتي الأهلي والزمالك ضمن منافسات دور الـ32 من بطولتي دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية.

ويستضيف الزمالك فريق ديكيداها الصومالي مساء الجمعة الموافق 24 أكتوبر الجاري في تمام الساعة السادسة مساءً على استاد السلام، ضمن إياب الدور التمهيدي المؤهل إلى دور المجموعات في كأس الكونفدرالية الأفريقية، وذلك بعد الفوز الكبير في لقاء الذهاب بستة أهداف دون رد على استاد القاهرة الدولي.

أما الأهلي، فيلتقي نظيره إيجل نوار البوروندي يوم السبت 25 أكتوبر على استاد السلام أيضًا، في إطار إياب دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا، بعدما حسم الفريق الأحمر مباراة الذهاب في بوروندي بهدف نظيف في أول ظهور للمدير الفني الدنماركي ييس توروب.

ويستعد الأهلي قبل المواجهة الأفريقية لملاقاة الاتحاد السكندري مساء الأربعاء المقبل ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز، بينما يسعى الزمالك لتأكيد تفوقه وحسم تأهله رسميًا إلى دور المجموعات في الكونفدرالية.