المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري
الأهلي

الأهلي

- -
17:00
الاتحاد السكندري

الاتحاد السكندري

دوري أبطال أوروبا
ريال مدريد

ريال مدريد

- -
22:00
يوفنتوس

يوفنتوس

دوري أبطال أوروبا
آ. فرانكفورت

آ. فرانكفورت

- -
22:00
ليفربول

ليفربول

دوري أبطال أوروبا
بايرن ميونيخ

بايرن ميونيخ

- -
22:00
كلوب بروج

كلوب بروج

الدوري المصري
المصري

المصري

- -
20:00
سموحة

سموحة

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

جوائز كاف.. صلاح مرشح.. بيراميدز عامل مشترك.. وغياب الأهلي والزمالك

محمد همام

كتب - محمد همام

02:20 م 22/10/2025
بيراميدز

فريق بيراميدز

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، اليوم الأربعاء، المرشحين لجوائز "كاف" عن عام 2025، والذي من المفترض أن يُعلَن عن الفائزين في نهاية هذا العام.

ويتواجد النجم المصري محمد صلاح، لاعب فريق ليفربول، من بين الأسماء المرشحة لجائزة أفضل لاعب في القارة، لكنه سينافس أسماء قوية مثل الدولي المغربي أشرف حكيمي، لاعب فريق باريس سان جيرمان، والنيجيري الهداف فيكتور أوسيمين، لاعب جالاتا سراي.

ويتواجد الهداف الكونغولي فيستون مايلي، لاعب فريق بيراميدز، في القائمة أيضًا، كما ينافس على جائزة أفضل لاعب محلي.

جائزة أفضل لاعب تشهد أيضًا تواجد أكثر من لاعب محلي مثل إمام عاشور، لاعب فريق الأهلي، وإبراهيم عادل، لاعب بيراميدز السابق والجزيرة الإماراتي الحالي، وثلاثي بيراميدز فيستون مايلي، ولاعب الوسط البوركيني بلاتي توريه، والظهير المغربي محمد الشيبي.

أفضل حارس داخل القارة السمراء شهد تواجد حارس فريق بيراميدز أحمد الشناوي، والذي ينافس العديد من الأسماء مثل السنغالي إدوارد ميندي، والمغربي ياسين بونو، والكاميروني آندريه أونانا.

بدوره، سيدخل نادي بيراميدز في منافسة على جائزة أفضل نادٍ في القارة، حيث استطاع الفريق "السماوي" أن يتوج ببطولتي دوري أبطال أفريقيا والسوبر الأفريقي، بينما لم يتواجد الأهلي والزمالك في المنافسة.

وعلى مستوى المدربين، دخل حسام حسن، المدير الفني للمنتخب المصري، ضمن المرشحين لجائزة الأفضل بعد قيادة منتخب مصر للوصول إلى كأس العالم 2026.

وتشهد هذه المنافسة تواجد المدرب الكرواتي، المدير الفني لفريق بيراميدز كرونوسلاف يورشيتش، والذي قاد فريقه للفوز بالثنائية الأفريقية: دوري الأبطال والسوبر.

ويتواجد المنتخب المصري مرشحًا لجائزة أفضل منتخب، حيث يتنافس مع العديد من المنتخبات، من أبرزها منتخبا المغرب، سواء الفريق الأول أو منتخب تحت 20 عامًا.

الأهلي الزمالك الدوري المصري محمد صلاح دوري أبطال أفريقيا بيراميدز

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعك لنتيجة مباراة الأهلي والاتحاد السكندري في الدوري؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

play and win

توقع الآن موسم 2025-2026
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg