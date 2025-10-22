أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، اليوم الأربعاء، المرشحين لجوائز "كاف" عن عام 2025، والذي من المفترض أن يُعلَن عن الفائزين في نهاية هذا العام.

ويتواجد النجم المصري محمد صلاح، لاعب فريق ليفربول، من بين الأسماء المرشحة لجائزة أفضل لاعب في القارة، لكنه سينافس أسماء قوية مثل الدولي المغربي أشرف حكيمي، لاعب فريق باريس سان جيرمان، والنيجيري الهداف فيكتور أوسيمين، لاعب جالاتا سراي.

ويتواجد الهداف الكونغولي فيستون مايلي، لاعب فريق بيراميدز، في القائمة أيضًا، كما ينافس على جائزة أفضل لاعب محلي.

جائزة أفضل لاعب تشهد أيضًا تواجد أكثر من لاعب محلي مثل إمام عاشور، لاعب فريق الأهلي، وإبراهيم عادل، لاعب بيراميدز السابق والجزيرة الإماراتي الحالي، وثلاثي بيراميدز فيستون مايلي، ولاعب الوسط البوركيني بلاتي توريه، والظهير المغربي محمد الشيبي.

أفضل حارس داخل القارة السمراء شهد تواجد حارس فريق بيراميدز أحمد الشناوي، والذي ينافس العديد من الأسماء مثل السنغالي إدوارد ميندي، والمغربي ياسين بونو، والكاميروني آندريه أونانا.

بدوره، سيدخل نادي بيراميدز في منافسة على جائزة أفضل نادٍ في القارة، حيث استطاع الفريق "السماوي" أن يتوج ببطولتي دوري أبطال أفريقيا والسوبر الأفريقي، بينما لم يتواجد الأهلي والزمالك في المنافسة.

وعلى مستوى المدربين، دخل حسام حسن، المدير الفني للمنتخب المصري، ضمن المرشحين لجائزة الأفضل بعد قيادة منتخب مصر للوصول إلى كأس العالم 2026.

وتشهد هذه المنافسة تواجد المدرب الكرواتي، المدير الفني لفريق بيراميدز كرونوسلاف يورشيتش، والذي قاد فريقه للفوز بالثنائية الأفريقية: دوري الأبطال والسوبر.

ويتواجد المنتخب المصري مرشحًا لجائزة أفضل منتخب، حيث يتنافس مع العديد من المنتخبات، من أبرزها منتخبا المغرب، سواء الفريق الأول أو منتخب تحت 20 عامًا.