للمرة الثامنة.. "فيفا" يعلن إيقاف قيد جديد للزمالك

سليمان غريب

كتب - سليمان غريب

10:47 م 19/12/2025 تعديل في 11:04 م
الزمالك

الزمالك

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، اليوم الجمعة، إيقاف قيد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك للمرة الثامنة.

وكشف "فيفا" عبر موقعه الرسمي، من خلال المنصة الخاصة بالعقوبات، عن إيقاف قيد جديد لنادي الزمالك لمدة 3 فترات.

وكان "فيفا" كشف عن 7 قضايا سابقة ضد الفريق الأبيض، منذ يوم 3 نوفمبر، ليصبح الزمالك صاحب أكبر عدد من القضايا لدى الاتحاد الدولي قبل أن تظهر القضية الثامنة اليوم الجمعة.

ويعاني الزمالك من أزمات مالية طاحنة، أدت لإيقاف القيد، بسبب المستحقات المتأخرة لعدة لاعبين ومدربين سابقين وكذلك لأندية أخرى.

وتتمثل قضايا الزمالك لدى الفيفا في مستحقات كل من (مساعدو جوزيه جوميز، جوزيه جوميز، كريستيان جروس، فرجاني ساسي، نادي إستريلا دي أمادورا البرتغالي في صفقة شيكو بانزا، ونادي شارلروا البلجيكي في صفقة عدي الدباغ).

20 قضية مصرية في فيفا

ارتفع عدد القضايا المصرية في الاتحاد الدولي لكرة القدم لـ 20 قضية وذلك كالتالي:

- الزمالك (8 مرات).

- الإسماعيلي (6 مرات).

- إيسترن كومباني (4 مرات).

- مركز شباب تالا (مرة واحدة).

- نادي راية (مرة واحدة).

الزمالك الدوري المصري فيفا ايقاف قيد الزمالك قضايا الزمالك

