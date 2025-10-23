المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
بالمواعيد.. جدول مباريات حسم الطريق إلى مجموعات أبطال أفريقيا

محمد همام

كتب - محمد همام

12:10 م 23/10/2025
دوري أبطال أفريقيا

مسابقة دوري أبطال أفريقيا

تُقام غدًا الجمعة مباريات إياب دور الـ32 من مسابقة دوري أبطال أفريقيا لموسم 2025-2026، حيث يلتقي فريق باور ديناموز الزامبي بنظيره فايبرز الأوغندي.

ومن المقرر أن تُقام مرحلة الإياب على مدار ثلاثة أيام، بدايةً من 24 أكتوبر وحتى 26 من الشهر نفسه، في المقابل سيخوض فريقا بيراميدز ونهضة بركان مرحلة الذهاب.

ويعود سبب ذلك إلى خوض بيراميدز ونهضة بركان المغربي مباراة كأس السوبر الأفريقي، التي توّج بها الفريق السماوي بالفوز بنتيجة 1-0.

وأفاد الحساب الرسمي للاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) بجدول مباريات إياب دور الـ32، والذي جاء على النحو التالي:

الجمعة 24 أكتوبر

باور ديناموز × فايبرز — 4:00 عصرًا بتوقيت القاهرة

الهلال × البوليس الكيني — 7:00 مساءً بتوقيت القاهرة

السبت 25 أكتوبر

أورلاندو بايرتس × سانت إيلوا لوبوبو — 4:00 عصرًا بتوقيت القاهرة

يانج أفريكانز × سيلفر سترايكرز — 5:00 مساءً بتوقيت القاهرة

ريفرز يونايتد × بلاك بولز — 6:00 مساءً بتوقيت القاهرة

بترو أتلتيكو × استاد أبيدجان — 7:00 مساءً بتوقيت القاهرة

الأهلي × أيجل نوار — 8:00 مساءً بتوقيت القاهرة

شبيبة القبائل × الاتحاد المنستيري — 9:00 مساءً بتوقيت القاهرة

الجيش الملكي × حوريا كوناكري — 10:00 مساءً بتوقيت القاهرة

الأحد 26 أكتوبر

سيمبا × نادي نسينجيزيني — 4:00 مساءً بتوقيت القاهرة

صنداونز × ريمو ستارز — 4:30 مساءً بتوقيت القاهرة

الترجي × نادي رحيمو — 7:00 مساءً بتوقيت القاهرة

ستاد مالي × إف سي نواذيبو — 7:00 مساءً بتوقيت القاهرة

مولودية الجزائر × نادي كولومب — 10:00 مساءً بتوقيت القاهرة

الخميس 30 أكتوبر

بيراميدز × التأمين الإثيوبي — 7:00 مساءً بتوقيت القاهرة

السبت 1 نوفمبر

نهضة بركان × أهلي طرابلس — 10:00 مساءً بتوقيت القاهرة

الأهلي دوري أبطال أفريقيا بيراميدز

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

