بعثة التأمين الإثيوبي تصل القاهرة استعدادًا لمواجهة بيراميدز في دوري أبطال أفريقيا

يلا كورة

كتب - يلا كورة

01:58 م 24/10/2025
التأمين الإثيوبي

التأمين الإثيوبي

وصلت إلى القاهرة صباح اليوم بعثة نادي التأمين الإثيوبي استعدادا لمواجهة بيراميدز في دور الـ32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويلتقي بيراميدز مع نادي التأمين الأثيوبي في السابعة من مساء الأحد على استاد الدفاع الجوي في ذهاب دور الـ32 من دوري الأبطال.

ويبقى النادي الإثيوبي في القاهرة حتى مواجهة بيراميدز في الإياب والمحدد لها السابعة من مساء الخميس 30 أكتوبر الجاري باستاد الدفاع الجوي، لحسم المتأهل لدور المجموعات.

وكان مسئولو العلاقات العامة بنادي بيراميدز في استقبال بعثة النادي الإثيوبي بمطار القاهرة لإنهاء إجراءات الضيوف حتى الوصول لفندق الإقامة.

وكانت مباراة الذهاب، التي كان مقررًا لها يوم السبت الماضي؛ قد تأجلت بسبب خوض بيراميدز نهائي السوبر الأفريقي أمام نهضة بركان، حيث فاز بنتيجة 1-0.

وكان بيراميدز قد تخطى فريق الجيش الرواندي في الدور التمهيدي بالفوز بنتيدة 5-0 في مباراة الذهاب والإياب.

 

دوري أبطال أفريقيا بيراميدز التأمين الإثيوبي

