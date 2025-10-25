نشر موقع يلا كورة عددا من الموضوعات الهامة على مدار أمس الجمعة، على رأسها فوز الزمالك على ديكيداها الصومالي في الكونفدرالية الأفريقية، وتأهله إلى مرحلة المجموعات.

وفيما يلي نستعرض أبرز الموضوعات المنشورة على موقع يلا كورة على مدار أمس الجمعة.

الزمالك يتأهل إلى مجموعات الكونفدرالية على حساب ديكيداها

حسم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تأهله رسميًا إلى دور المجموعات من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية بعد تكرار فوزه على ديكيداها الصومالي.

غيابات بارزة.. الأهلي يعلن قائمته لمواجهة إيجل نوار في دوري أبطال إفريقيا

أعلن الدنماركي ييس توروب، المدير الفني للنادي الأهلي، قائمة الفريق استعدادًا لمواجهة إيجل نوار البوروندي، المقرر إقامتها مساء غدٍ السبت على استاد القاهرة الدولي، ضمن إياب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

عقوبة ضد جماهير الأهلي.. إيقافات بالجملة في الجولة الـ11 بالدوري المصري

أعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة، اليوم الجمعة، عقوبات الجولة الـ11 من مسابقة الدوري الممتاز للموسم الحالي "2025-2026".

"قبله بثلاثة أيام".. مصدر يكشف ليلا كورة موعد سفر الأهلي إلى الإمارات لخوض السوبر

حدد النادي الأهلي موعد السفر إلى الإمارات، استعدادًا للمشاركة في بطولة كأس السوبر المصري للأبطال، شهر نوفمبر المقبل.

مصدر ليلا كورة: حازم إمام يعود لمنصب نائب مدير قطاع الناشئين في الزمالك

استقر مجلس إدارة نادي الزمالك على عودة حازم إمام لمنصب نائب المدير الفني لقطاع الناشئين، بعد رحيله عن الفريق الأول بالنادي.

"هو بشر مثلنا".. سلوت يرد على انتقاد صلاح بسبب إهدار الفرص

دافع الهولندي أرني سلوت، المدير الفني لفريق ليفربول، عن الدولي المصري محمد صلاح، بالحديث حول إهداره للفرص مؤخرًا، مشيرًا إلى أن كل اللاعبين يهدرون الفرص.

إصابة مزدوجة.. الأهلي يعلن سبب غياب محمد الشناوي عن مباراة إيجل نوار

كشف وليد صلاح الدين، مدير الكرة بالنادي الأهلي، عن سبب غياب محمد الشناوي حارس مرمى القلعة الحمراء، عن مواجهة إيجل نوار البوروندي، غدًا السبت، في إياب دور الـ 32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

فيريرا: كنا نود دعم محمد السيد.. والجماهير لا تدرك نصف ما نتعرض له

قال البلجيكي يانيك فيريرا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، إنه غير راضٍ عن أداء فريقه رغم الفوز على حساب ديكيداها الصومالي، في إياب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، متطرقًا للحديث عن سر تسديد محمد السيد لركلة الجزاء الضائعة خلال اللقاء.

مؤمن سليمان ردًا على شائعة وفاته: "أنا في المطار وراجع بغداد"

رد مؤمن سليمان المدير الفني لنادي الشرطة العراقي على شائعة وفاته وذلك بعد الخسارة أمام أربيل في مسابقة الدوري.

رسميًا.. الزمالك يكشف حجم إصابة "شريف وربيع"

كشف الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن حجم إصابة الثنائي أحمد شريف وأحمد ربيع.

