تحسنت حالة إمام عاشور، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في الساعات الأخيرة، للتعافي من الإصابة بفيروس (A)، في مؤشر إيجابي قبل حسم عودته إلى الملاعب من جديد.

إمام عاشور تعرض للإصابة بفيروس (A) خلال الفترة الماضية، حيث يخضع لبروتوكول طبي للتعافي من المرض، مع الخضوع لرعاية خاصة وراحة تامة في منزله.

تحسن حالة إمام عاشور

وذكر مصدر في تصريحات خاصة ليلا كورة، أن حالة إمام عاشور تحسنت بشكل ملحوظ، بعدما انخفضت نسبة إنزيمات الكبد.

كما أضاف أن اللاعب يخضع لفحص طبي جديد كل 48 ساعة للوقوف على حالته، إلا أن ما حدث بمثابة تطور إيجابي في حالته الطبية.

إمام عاشور كان قد كتب في ستوري، عبر حسابه الشخصي على إنستجرام، أمس الجمعة: "اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا، الحمدلله".

وأوضح المصدر أنه بعد التأكد من تعافي إمام عاشور، سيتم وضع برنامجًا تأهيليًا له، بداية من السماح بالمشي الخفيف، والتأهيل في الجيم، قبل التطرق إلى خطوة تحديد موعد انضمامه للتدريبات الجماعية.

بالتالي موعد عودة إمام عاشور لم يُحسم بعد، مما يؤكد عدم تواجده في حسابات الأهلي خلال كأس السوبر المصري، المقرر له خلال الفترة 6 - 9 نوفمبر المقبل.

وفي سياق آخر، يستعد الأهلي لملاقاة نظيره إيجل نوار البوروندي، مساء اليوم السبت، على ستاد القاهرة الدولي، في إياب دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا.