للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
تغيير واحد.. تشكيل الأهلي المتوقع ضد إيجل نوار في دوري أبطال أفريقيا

يلا كورة

كتب - يلا كورة

10:39 ص 25/10/2025
الأهلي

النادي الأهلي

استقر الدنماركي ييس توروب، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على التشكيل الأقرب لمواجهة نظيره فريق إيجل نوار، ضمن منافسات بطولة دوري أبطال أفريقيا.

مباراة الأهلي ضد إيجل نوار البوروندي، تنطلق في تمام الثامنة مساء اليوم السبت، على ستاد القاهرة الدولي، في إياب دور الـ32 من دوري الأبطال.

تشكيل الأهلي المتوقع

يشهد تشكيل الأهلي المتوقع ضد إيجل نوار البوروندي، دخول مصطفى شوبير لتعويض محمد الشناوي الغائب للإصابة.

بينما لا يشهد تشكيل الأهلي تغييرات أخرى عن مواجهة الاتحاد السكندري الأخيرة، حيث يأتي تشكيل الأهلي المتوقع ضد إيجل نوار البوروندي، كما يلي:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: محمد هاني، ياسر إبراهيم، ياسين مرعي، أحمد نبيل كوكا.

خط الوسط: مروان عطية، محمد علي بن رمضان، محمود تريزيجيه.

خط الهجوم: أحمد زيزو، نييتس جراديشار، أشرف بنشرقي.

وكان الأهلي قد انتصر على إيجل نوار البوروندي، في مباراة ذهاب دور الـ32 خارج الديار، بهدف مقابل لا شيء، التي أقيمت الأسبوع الماضي في عاصمة بوروندي.

الأهلي دوري أبطال أفريقيا تشكيل الأهلي المتوقع إيجل نوار البوروندي

