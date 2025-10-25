افتتح عمر كمال عبدالواحد ظهير أيمن النادي الأهلي أهداف مباراة إيجل نوار البوروندي، اليوم السبت، في دوري أبطال أفريقيا.

وتقام مباراة الأهلي ضد إيجل نوار على استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات إياب دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا.

ودخل المارد الأحمر مواجهة الليلة متفوقًا بهدف دون رد، وهذه هي نتيجة لقاء الذهاب أمام إيجل نوار.

ونجح الأهلي في الدقيقة 58 أن يسجل هدف التقدم بعد تمريرة من محمد علي بن رمضان خلف دفاعات إيجل نوار وصلت عند عمر كمال الذي انفرد بالمرمى ثم سدد الكرة بين قدمي الحارس إلى داخل الشباك.

ويعد هذا هو الهدف الأفريقي الأول لعمر كمال مع الأهلي، والخامس بجميع البطولات، علمًا أنه صنع 10 تمريرات حاسمة وفقًا لموقع "ترانسفير ماركت".

ويلعب الأهلي بـ10 لاعبين منذ الدقيقة 16 أمام إيجل نوار بعد طرد جراديشار.