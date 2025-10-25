المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
الأول في أفريقيا.. عمر كمال يفتتح أهداف مباراة الأهلي وإيجل نوار (فيديو)

سليمان غريب

كتب - سليمان غريب

09:37 م 25/10/2025
عمر كمال - الأهلي ضد إيجل نوار

عمر كمال - الأهلي ضد إيجل نوار

افتتح عمر كمال عبدالواحد ظهير أيمن النادي الأهلي أهداف مباراة إيجل نوار البوروندي، اليوم السبت، في دوري أبطال أفريقيا.

وتقام مباراة الأهلي ضد إيجل نوار على استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات إياب دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا.

ودخل المارد الأحمر مواجهة الليلة متفوقًا بهدف دون رد، وهذه هي نتيجة لقاء الذهاب أمام إيجل نوار.

طالع نتائج مباريات دوري أبطال أفريقيا من هنا

ونجح الأهلي في الدقيقة 58 أن يسجل هدف التقدم بعد تمريرة من محمد علي بن رمضان خلف دفاعات إيجل نوار وصلت عند عمر كمال الذي انفرد بالمرمى ثم سدد الكرة بين قدمي الحارس إلى داخل الشباك.

ويعد هذا هو الهدف الأفريقي الأول لعمر كمال مع الأهلي، والخامس بجميع البطولات، علمًا أنه صنع 10 تمريرات حاسمة وفقًا لموقع "ترانسفير ماركت".

ويلعب الأهلي بـ10 لاعبين منذ الدقيقة 16 أمام إيجل نوار بعد طرد جراديشار.

 

الأهلي دوري أبطال أفريقيا عمر كمال نييتس جراديشار موعد مباراة الاهلي إيجل نوار ماتش الاهلي مباراه الاهلي

