المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإسباني
ريال مدريد

ريال مدريد

- -
18:15
برشلونة

برشلونة

الدوري الإنجليزي
أستون فيلا

أستون فيلا

- -
17:00
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

دوري أبطال أفريقيا
التأمين الإثيوبي

التأمين الإثيوبي

- -
18:00
بيراميدز

بيراميدز

الدوري المصري
فاركو

فاركو

- -
20:00
الإسماعيلي

الإسماعيلي

الدوري الإنجليزي
إيفرتون

إيفرتون

- -
19:30
توتنهام هوتسبر

توتنهام هوتسبر

الكونفيدرالية الأفريقية
المصري

المصري

- -
21:00
الاتحاد الليبي

الاتحاد الليبي

الدوري الإيطالي
لاتسيو

لاتسيو

- -
22:45
يوفنتوس

يوفنتوس

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

بعد حسم هوية 9 أندية.. 14 فريقاً يتنافسون على 7 بطاقات للتأهل لمجموعات دوري الأبطال

إبراهيم علي

كتب - إبراهيم علي

02:11 م 26/10/2025
دوري أبطال أفريقيا

دوري أبطال أفريقيا

حسمت 9 أندية تأهلها بشكل رسمي إلى دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أفريقيا في الموسم الحالي 2025-2026.

وكان النادي الأهلي من ضمن الأندية التسعة التي تأهلت إلى مجموعات دوري أبطال أفريقيا، بعد تخطيه فريق أيجل نوار البوروندي.

وحقق الأهلي الفوز على النادي البوروندي بنتيجة (2-0) في إجمالي مجموع مباراتي الذهاب والإياب، بواقع (1-0) في مباراة الذهاب و(1-0) في مباراة الإياب.

9 أندية حسمت التأهل

وانضم إلى الأهلي، أندية الهلال السوداني، يانج أفريكانز التنزاني، بترو أتلتيكو الأنجولي، الجيش الملكي المغربي، ريفرز يونايتد النيجيري، شبيبة القبائل الجزائري، سانت إيلوا لوبوبو الكونغولي وباور ديناموز الزامبي.

وتأهل الهلال السوداني على حساب الشرطة الكيني (4-1)، شبيبة القبائل على حساب الاتحاد المنستيري التونسي (5-1).

الجيش الملكي تأهل على حساب حوريا كوناكري الغيني (4-1)، يانج أفريكانز على حساب سيلفر سترايكرز المالاوي (2-1).

وتأهل بترو أتلتيكو على حساب ستاد أبيدجان الإيفواري (4-0)، ريفرز يونايتد على حساب بلاك بولز الموزمبيقي (3-2).

باور ديناموز تأهل على حساب فايبرز الأوغندي (3-2)، سانت إيلوا لوبوبو على حساب أورلاندو بايرتس الجنوب أفريقيا (5-4 بركلات الترجيح).

14 فريقاً يتنافسون على 7 بطاقات

تتبقى 7 بطاقات لتتضح ملامح الأندية المشاركة في مجموعات دوري أبطال أفريقيا، سيتم حسم 5 منها في مباريات إياب دور الـ32 من البطولة، مساء اليوم الأحد.

بينما تقام مباراتين مساء اليوم في إطار ذهاب دور الـ32، وهي مباراة بيراميدز أمام التأمين الأثيوبي، ومباراة نهضة بركان المغربي وأهلي طرابلس الليبي، نظراً لأن فريقي بيراميدز ونهضة بركان خاضوا مباراة كأس السوبر الأفريقي، ليتم تأجيل مبارياتهم في ذهاب دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا إلى مساء اليوم الأحد.

5 مباريات تحسم 5 متأهلين

البطاقة الأولى تنحصر بين فريقي الترجي التونسي ونادي رحيمو البوركيني، علماً بأن مباراة الذهاب انتهت بفوز النادي التونسي بنتيجة (1-0).

البطاقة الثانية تنحصر بين فريقي الملعب المالي ونواذيبو الموريتاني، علماً بأن مباراة الذهاب انتهت بالتعادل الإيجابي (1-1).

البطاقة الثالثة تنحصر بين فريقي مولودية الجزائر وكولومب سبورتيف الكاميروني، علماً بأن مباراة الذهاب انتهت بالتعادل الإيجابي (1-1).

البطاقة الرابعة تنحصر بين فريقي ماميلودي صنداونز وريمو ستارز النيجيري، علماً بأن مباراة الذهاب انتهت بفوز الفريق الجنوب أفريقي (5-1).

البطاقة الخامسة تنحصر بين فريقي سيمبا التنزاني ونسينجيزيني هوتسبيرز الإيسواتيني، علماً بأن مباراة الذهاب انتهت بفوز الفريق التنزاني (3-0).

تأجيل حسم بطاقتين

البطاقة السادسة تنحصر بين فريقي بيراميدز والتأمين الأثيوبي، حيث تقام مباراة الذهاب مساء اليوم الأحد، بينما تقام مباراة الإياب يوم 30 أكتوبر الجاري.

البطاقة السابعة تنحصر بين فريقي نهضة بركان وأهلي طرابلس، حيث تقام مباراة الذهاب مساء اليوم الأحد، بينما تقام مباراة الإياب يوم 1 نوفمبر المقبل.

الأهلي
الأهلي
أخبار إحصائيات
الأهلي دوري أبطال أفريقيا بيراميدز

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

استطلاع يلاكورة

ما توقعاتك لمباراة الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

play and win

توقع الآن موسم 2025-2026
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg