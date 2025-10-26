حسمت 9 أندية تأهلها بشكل رسمي إلى دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أفريقيا في الموسم الحالي 2025-2026.

وكان النادي الأهلي من ضمن الأندية التسعة التي تأهلت إلى مجموعات دوري أبطال أفريقيا، بعد تخطيه فريق أيجل نوار البوروندي.

وحقق الأهلي الفوز على النادي البوروندي بنتيجة (2-0) في إجمالي مجموع مباراتي الذهاب والإياب، بواقع (1-0) في مباراة الذهاب و(1-0) في مباراة الإياب.

9 أندية حسمت التأهل

وانضم إلى الأهلي، أندية الهلال السوداني، يانج أفريكانز التنزاني، بترو أتلتيكو الأنجولي، الجيش الملكي المغربي، ريفرز يونايتد النيجيري، شبيبة القبائل الجزائري، سانت إيلوا لوبوبو الكونغولي وباور ديناموز الزامبي.

وتأهل الهلال السوداني على حساب الشرطة الكيني (4-1)، شبيبة القبائل على حساب الاتحاد المنستيري التونسي (5-1).

الجيش الملكي تأهل على حساب حوريا كوناكري الغيني (4-1)، يانج أفريكانز على حساب سيلفر سترايكرز المالاوي (2-1).

وتأهل بترو أتلتيكو على حساب ستاد أبيدجان الإيفواري (4-0)، ريفرز يونايتد على حساب بلاك بولز الموزمبيقي (3-2).

باور ديناموز تأهل على حساب فايبرز الأوغندي (3-2)، سانت إيلوا لوبوبو على حساب أورلاندو بايرتس الجنوب أفريقيا (5-4 بركلات الترجيح).

14 فريقاً يتنافسون على 7 بطاقات

تتبقى 7 بطاقات لتتضح ملامح الأندية المشاركة في مجموعات دوري أبطال أفريقيا، سيتم حسم 5 منها في مباريات إياب دور الـ32 من البطولة، مساء اليوم الأحد.

بينما تقام مباراتين مساء اليوم في إطار ذهاب دور الـ32، وهي مباراة بيراميدز أمام التأمين الأثيوبي، ومباراة نهضة بركان المغربي وأهلي طرابلس الليبي، نظراً لأن فريقي بيراميدز ونهضة بركان خاضوا مباراة كأس السوبر الأفريقي، ليتم تأجيل مبارياتهم في ذهاب دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا إلى مساء اليوم الأحد.

5 مباريات تحسم 5 متأهلين

البطاقة الأولى تنحصر بين فريقي الترجي التونسي ونادي رحيمو البوركيني، علماً بأن مباراة الذهاب انتهت بفوز النادي التونسي بنتيجة (1-0).

البطاقة الثانية تنحصر بين فريقي الملعب المالي ونواذيبو الموريتاني، علماً بأن مباراة الذهاب انتهت بالتعادل الإيجابي (1-1).

البطاقة الثالثة تنحصر بين فريقي مولودية الجزائر وكولومب سبورتيف الكاميروني، علماً بأن مباراة الذهاب انتهت بالتعادل الإيجابي (1-1).

البطاقة الرابعة تنحصر بين فريقي ماميلودي صنداونز وريمو ستارز النيجيري، علماً بأن مباراة الذهاب انتهت بفوز الفريق الجنوب أفريقي (5-1).

البطاقة الخامسة تنحصر بين فريقي سيمبا التنزاني ونسينجيزيني هوتسبيرز الإيسواتيني، علماً بأن مباراة الذهاب انتهت بفوز الفريق التنزاني (3-0).

تأجيل حسم بطاقتين

البطاقة السادسة تنحصر بين فريقي بيراميدز والتأمين الأثيوبي، حيث تقام مباراة الذهاب مساء اليوم الأحد، بينما تقام مباراة الإياب يوم 30 أكتوبر الجاري.

البطاقة السابعة تنحصر بين فريقي نهضة بركان وأهلي طرابلس، حيث تقام مباراة الذهاب مساء اليوم الأحد، بينما تقام مباراة الإياب يوم 1 نوفمبر المقبل.