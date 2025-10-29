طبيب الأهلي يكشف تطورات حالة إمام عاشور

كشف أحمد جاب الله، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تطورات الحالة الصحية للاعب إمام عاشور، الذي غاب طوال الفترة الماضية بعد إصابته بفيروس A.

وقال طبيب الأهلي في تصريحات رسمية للموقع الرسمي للنادي: "اللاعب بدأ التدرج الطبيعي للمجهود البدني من خلال وحدات تدريب بسيطة".

وأضاف جاب الله: "تتم المتابعة المستمرة لحالته مع إجراء فحوصات دورية للاطمئنان على استقرار معدلاته الطبيعية، تمهيدًا للدخول في التدريبات التأهيلية القوية وفقًا للبرنامج المحدد له".

وشارك صاحب الـ27 عامًا لمدة 12 دقيقة في الموسم الحالي، وذلك في لقاء إنبي الذي انتهى بالتعادل الإيجابي 1-1 ضمن الأسبوع السادس.

وكان إمام عاشور قد عانى مؤخرًا من إصابة في الكتف تعرض لها في لقاء إنتر ميامي الأمريكي في الجولة الأولى من منافسات كأس العالم للأندية 2025.

وبسبب شدة الإصابة، غاب عاشور عن 5 مباريات مع الأهلي في بطولة الدوري، قبل أن يعود في لقاء إنبي، ثم يتعرض للإصابة بفيروس A ويغيب على إثرها حتى الوقت الحالي.

ويستعد الأهلي لخوض مباراة بتروجت مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الأسبوع الـ12 من الدوري لموسم 2025-2026.

ويتواجد الأهلي في المركز الثاني برصيد 21 نقطة بفارق نقطتين عن سيراميكا كليوباترا متصدر المسابقة.