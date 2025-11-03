أقيمت مراسم قرعة مرحلة دور المجموعات، من بطولة دوري أبطال أفريقيا، ظهر اليوم الإثنين، في مدينة جوهانسبرج بجنوب أفريقيا، والتي أسفرت عن وقوع الأهلي في مجموعة نارية، بينما وقع نادي بيراميدز في مجموعة متوازنة.

قرعة دوري أبطال أفريقيا

وجاءت نتائج قرعة مرحلة المجموعات من دوري أبطال أفريقيا على النحو التالي:

المجموعة الأولى: نهضة بركان (المغرب) - بيراميدز (مصر) - ريفرز يونايتد (نيجيريا) - باور ديناموز (زامبيا)

المجموعة الثانية: الأهلي (مصر) - يانج أفريكانز (تنزانيا) - الجيش الملكي (المغرب) - شبيبة القبائل (الجزائر)

المجموعة الثالثة: ماميلودي صن داونز (جنوب أفريقيا) - الهلال (السودان) - مولودية الجزائر (الجزائر) - سانت إيلوا لوبوبو (جمهورية الكونغو الديمقراطية)

المجموعة الرابعة: الترجي الرياضي التونسي (تونس) - سيمبا (تنزانيا) - أتلتيكو بيترو لواندا (أنجولا) - استاد مالي (مالي)

ومن المقرر أن تنطلق مباريات دور المجموعات خلال شهر نوفمبر الجاري.

ويتواجد الأهلي في مجموعة نارية بالبطولة مع فرق يانج أفريكانز والجيش الملكي وشبيبة القبائل، بينما يقع بيراميدز في مجموعة متوازنة رفقة نهضة بركان وريفرز يونايتد وباور ديناموز.