
كأس العالم تحت 17 عاما
قطر

قطر

- -
17:45
إيطاليا

إيطاليا

دوري أبطال آسيا للنخبة
الدحيل

الدحيل

- -
18:00
شباب الأهلي

شباب الأهلي

دوري أبطال آسيا للنخبة
الغرافة

الغرافة

- -
20:15
الهلال

الهلال

الدوري الإيطالي
لاتسيو

لاتسيو

- -
21:45
كالياري

كالياري

الدوري الإنجليزي
سندرلاند

سندرلاند

- -
22:00
إيفرتون

إيفرتون

دوري أبطال آسيا للنخبة
تراكتور

تراكتور

- -
18:00
الشرطة

الشرطة

كأس العالم تحت 17 عاما
اليابان

اليابان

0 0
15:30
المغرب

المغرب

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

قرعة دوري أبطال أفريقيا.. مجموعة نارية للأهلي ومتوازنة لبيراميدز

إبراهيم علي

كتب - إبراهيم علي

01:22 م 03/11/2025
دوري أبطال أفريقيا

دوري أبطال أفريقيا

أقيمت مراسم قرعة مرحلة دور المجموعات، من بطولة دوري أبطال أفريقيا، ظهر اليوم الإثنين، في مدينة جوهانسبرج بجنوب أفريقيا، والتي أسفرت عن وقوع الأهلي في مجموعة نارية، بينما وقع نادي بيراميدز في مجموعة متوازنة.

قرعة دوري أبطال أفريقيا

وجاءت نتائج قرعة مرحلة المجموعات من دوري أبطال أفريقيا على النحو التالي:

المجموعة الأولى: نهضة بركان (المغرب) - بيراميدز (مصر) - ريفرز يونايتد (نيجيريا) - باور ديناموز (زامبيا)

المجموعة الثانية: الأهلي (مصر) - يانج أفريكانز (تنزانيا) - الجيش الملكي (المغرب) - شبيبة القبائل (الجزائر)

المجموعة الثالثة: ماميلودي صن داونز (جنوب أفريقيا) - الهلال (السودان) - مولودية الجزائر (الجزائر) - سانت إيلوا لوبوبو (جمهورية الكونغو الديمقراطية)

المجموعة الرابعة: الترجي الرياضي التونسي (تونس) - سيمبا (تنزانيا) - أتلتيكو بيترو لواندا (أنجولا) - استاد مالي (مالي)

ومن المقرر أن تنطلق مباريات دور المجموعات خلال شهر نوفمبر الجاري.

ويتواجد الأهلي في مجموعة نارية بالبطولة مع فرق يانج أفريكانز والجيش الملكي وشبيبة القبائل، بينما يقع بيراميدز في مجموعة متوازنة رفقة نهضة بركان وريفرز يونايتد وباور ديناموز.

الأهلي
الأهلي
أخبار إحصائيات
الأهلي دوري أبطال أفريقيا بيراميدز



