المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
Advertisement
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العالم تحت 17 عاما
قطر

قطر

- -
17:45
إيطاليا

إيطاليا

دوري أبطال آسيا للنخبة
الدحيل

الدحيل

- -
18:00
شباب الأهلي

شباب الأهلي

دوري أبطال آسيا للنخبة
الغرافة

الغرافة

- -
20:15
الهلال

الهلال

الدوري الإيطالي
لاتسيو

لاتسيو

- -
21:45
كالياري

كالياري

الدوري الإنجليزي
سندرلاند

سندرلاند

- -
22:00
إيفرتون

إيفرتون

دوري أبطال آسيا للنخبة
تراكتور

تراكتور

- -
18:00
الشرطة

الشرطة

كأس العالم تحت 17 عاما
اليابان

اليابان

0 0
15:30
المغرب

المغرب

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

مواجهة السوبر الأفريقي تتجدد.. مجموعة بيراميدز في دوري أبطال أفريقيا

إبراهيم علي

كتب - إبراهيم علي

02:36 م 03/11/2025
بيراميدز

بيراميدز

تعرف نادي بيراميدز على منافسيه في دور المجموعات بنسخة الموسم الحالي (2025-2026) من دوري أبطال أفريقيا.

وكان بيراميدز تأهل إلى دور المجموعات في دوري أبطال أفريقيا، بعد عبور فريق التأمين الأثيوبي في الدور التمهيدي الثاني من البطولة.

وتواجد بيراميدز في التصنيف الثاني بقرعة دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا هذا الموسم، علما بأن المجموعة تضم فريقا من كل وعاء في المستويات الـ4.

وأسفرت قرعة دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا 2025-2026 عن وقوع بيراميدز في المجموعة الأولى برفقة أندية نهضة بركان المغربي، ريفرز يونايتد النيجيري وباور ديناموز الزامبي.

ومن المقرر أن تقام مباريات دور المجموعات خلال الفترة بين 21 نوفمبر الحالي وحتى 14 فبراير المقبل، ويتأهل من كل مجموعة المتصدر والوصيف إلى الدور ربع النهائي للبطولة الأفريقية.

ويتجدد اللقاء بين بيراميدز مع نهضة بركان في دوري أبطال أفريقيا، بعد أن لعب الفريقين بعضهما البعض في مباراة السوبر الأفريقي والتي انتصر فيها نادي بيراميدز وتوج باللقب.

مجموعة بيراميدز في دوري أبطال أفريقيا 2025-2026

بيراميدز

نهضة بركان المغربي

ريفرز يونايتد النيجيري

باور ديناموز الزامبي

مواعيد مباريات بيراميدز في دور المجموعات في دوري الأبطال

الجولة الأولى - بيراميدز × ريفرز يونايتد النيجيري - 21 أو 22 نوفمبر 2025 - في مصر

الجولة الثانية - باور ديناموز × بيراميدز - 28 أو 29 نوفمبر 2025 - في زامبيا

الجولة الثالثة - نهضة بركان × بيراميدز - 23 أو 24 يناير 2026 - في المغرب

الجولة الرابعة - بيراميدز × نهضة بركان - 30 أو 31 يناير 2026 - في مصر

الجولة الخامسة - ريفرز يونايتد × بيراميدز - 6 أو 7 فبراير 2026 - في نيجيريا

الجولة السادسة - بيراميدز × باور ديناموز - 13 أو 14 فبراير 2026 - في مصر

جدير بالذكر أن نادي بيراميدز هو حامل لقب دوري أبطال أفريقيا في نسخة الموسم الماضي 2024-2025.

بيراميدز
بيراميدز
أخبار إحصائيات
دوري أبطال أفريقيا بيراميدز قرعة دوري أبطال أفريقيا

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



قد يعجبك

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

play and win

توقع الآن موسم 2025-2026
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg