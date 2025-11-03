تعرف نادي بيراميدز على منافسيه في دور المجموعات بنسخة الموسم الحالي (2025-2026) من دوري أبطال أفريقيا.

وكان بيراميدز تأهل إلى دور المجموعات في دوري أبطال أفريقيا، بعد عبور فريق التأمين الأثيوبي في الدور التمهيدي الثاني من البطولة.

وتواجد بيراميدز في التصنيف الثاني بقرعة دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا هذا الموسم، علما بأن المجموعة تضم فريقا من كل وعاء في المستويات الـ4.

وأسفرت قرعة دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا 2025-2026 عن وقوع بيراميدز في المجموعة الأولى برفقة أندية نهضة بركان المغربي، ريفرز يونايتد النيجيري وباور ديناموز الزامبي.

ومن المقرر أن تقام مباريات دور المجموعات خلال الفترة بين 21 نوفمبر الحالي وحتى 14 فبراير المقبل، ويتأهل من كل مجموعة المتصدر والوصيف إلى الدور ربع النهائي للبطولة الأفريقية.

ويتجدد اللقاء بين بيراميدز مع نهضة بركان في دوري أبطال أفريقيا، بعد أن لعب الفريقين بعضهما البعض في مباراة السوبر الأفريقي والتي انتصر فيها نادي بيراميدز وتوج باللقب.

مجموعة بيراميدز في دوري أبطال أفريقيا 2025-2026

بيراميدز

نهضة بركان المغربي

ريفرز يونايتد النيجيري

باور ديناموز الزامبي

مواعيد مباريات بيراميدز في دور المجموعات في دوري الأبطال

الجولة الأولى - بيراميدز × ريفرز يونايتد النيجيري - 21 أو 22 نوفمبر 2025 - في مصر

الجولة الثانية - باور ديناموز × بيراميدز - 28 أو 29 نوفمبر 2025 - في زامبيا

الجولة الثالثة - نهضة بركان × بيراميدز - 23 أو 24 يناير 2026 - في المغرب

الجولة الرابعة - بيراميدز × نهضة بركان - 30 أو 31 يناير 2026 - في مصر

الجولة الخامسة - ريفرز يونايتد × بيراميدز - 6 أو 7 فبراير 2026 - في نيجيريا

الجولة السادسة - بيراميدز × باور ديناموز - 13 أو 14 فبراير 2026 - في مصر

جدير بالذكر أن نادي بيراميدز هو حامل لقب دوري أبطال أفريقيا في نسخة الموسم الماضي 2024-2025.