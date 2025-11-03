المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كأس العالم تحت 17 عاما
قطر

قطر

- -
17:45
إيطاليا

إيطاليا

دوري أبطال آسيا للنخبة
الدحيل

الدحيل

- -
18:00
شباب الأهلي

شباب الأهلي

دوري أبطال آسيا للنخبة
الغرافة

الغرافة

- -
20:15
الهلال

الهلال

الدوري الإيطالي
لاتسيو

لاتسيو

- -
21:45
كالياري

كالياري

الدوري الإنجليزي
سندرلاند

سندرلاند

- -
22:00
إيفرتون

إيفرتون

دوري أبطال آسيا للنخبة
تراكتور

تراكتور

- -
18:00
الشرطة

الشرطة

كأس العالم تحت 17 عاما
اليابان

اليابان

0 0
15:30
المغرب

المغرب

تفوق واضح.. التاريخ ينحاز للأهلي أمام فرق مجموعته بدوري أبطال أفريقيا

عمر عبد العزيز

كتب - عمر عبد العزيز

03:11 م 03/11/2025
الأهلي - الاهلي

النادي الاهلي

المصور: اسامه عبد النبي

أسفرت قرعة دوري أبطال أفريقيا 2025-2026 عن تواجد النادي الأهلي ضمن مجموعة نارية.

وسُحبت، اليوم الإثنين، قرعة بطولتي دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية، في مدينة جوهانسبورج بدولة جنوب أفريقيا.

ويتواجد ناديا الأهلي وبيراميدز في قرعة دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أفريقيا للموسم الحالي 2025-2026.

وكان بيراميدز قد نال لقب النسخة الماضية من بطولة دوري أبطال أفريقيا، بينما توج الأهلي بطلاً لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

مجموعة الأهلي في دوري أبطال أفريقيا

يتواجد المارد الأحمر ضمن نطاق المجموعة الثانية، والتي تضم أيضًا يانج أفريكانز (تنزانيا)، الجيش الملكي (المغرب) وشبيبة القبائل (الجزائر).

تاريخ مواجهات الأهلي أمام يانج أفريكانز

التقى النادي الأهلي المصري مع نظيره يانج أفريكانز خلال 8 مواجهات على مستوى دوري الأبطال.

انتصر الأهلي خلال 5 لقاءات، وحسم التعادل مباراتين، بينما انتصر الفريق التنزاني في مناسبة وحيدة.

وسجل لاعبو المارد الأحمر 13 هدفًا، واستقبلت شباكهم 7 أهداف أمام يانج أفريكانز.

تاريخ مواجهات الأهلي ضد الجيش الملكي

لم يسبق أن تواجه النادي الأهلي مع الجيش الملكي المغربي، على صعيد بطولة دوري أبطال أفريقيا حتى الآن.

واقتصرت مواجهات الفريقين على موقعة نهائي كأس السوبر الأفريقي لعام 2006، وانتهت بالتعادل السلبي، وفاز الأحمر وقتها بركلات الترجيح (4-2).

مواجهات الأهلي ضد شبيبة القبائل

تقابل الأهلي مع شبيبة القبائل الجزائري خلال 6 مواجهات سابقة، في دوري أبطال أفريقيا، وتميل الكفة التاريخية إلى الفريق المصري.

وانتصر الفريق القاهري خلال 3 مبارياتن مقابل تعادلين وهزيمة وحيدة للفريق الجزائري، مع تسجيل الأهلي 10 أهداف واستقبال 5 آخرين.

الأهلي دوري أبطال أفريقيا الجيش الملكي شبيبة القبائل يانج أفريكانز

