كلام فى الكورة
البداية من القاهرة.. مواعيد مباريات الأهلي في دوري أبطال أفريقيا

إبراهيم علي

كتب - إبراهيم علي

04:20 م 03/11/2025
الأهلي

الأهلي

أسفرت قرعة دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أفريقيا، عن وقوع الأهلي في مجموعة نارية.

وأقيمت قرعة دور المجموعات لبطولتي دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية، في جوهانسبرج بجنوب أفريقيا.

ووقع الأهلي في المجموعة الثانية برفقة أندية يانج أفريكانز، الجيش الملكي وشبيبة القبائل.

ويبدأ الأهلي مشواره في دور المجموعات، بمواجهة شبيبة القبائل في القاهرة خلال شهر نوفمبر الجاري.

مواعيد مباريات الأهلي في دوري أبطال أفريقيا

الجولة الأولى: الأهلي ضد شبيبة القبائل - 21 أو 22 نوفمبر.

الجولة الثانية: الجيش الملكي ضد الأهلي - 28 أو 29 نوفمبر.

الجولة الثالثة: الأهلي ضد يانج أفريكانز - 23 أو 24 يناير.

الجولة الرابعة: يانج أفريكانز ضد الأهلي - 30 أو 31 يناير.

الجولة الخامسة: شبيبة القبائل ضد الأهلي - 6 أو 7 فبراير.

الجولة السادسة: الأهلي ضد الجيش الملكي - 13 أو 14 فبراير.

الأهلي
الأهلي
أخبار إحصائيات
الأهلي دوري أبطال أفريقيا مواعيد مباريات الأهلي

