كلام فى الكورة
الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

منافس الأهلي.. شبيبة القبائل يحقق فوزه الرابع في الدوري الجزائري

محمد جلال

كتب - محمد جلال

08:43 م 03/11/2025
احتفال لاعبو فريق شبيبة القبائل

فريق شبيبة القبائل

حقق فريق شبيبة القبائل منافس النادي الأهلي في بطولة دوري أبطال أفريقيا، فوزه الرابع في بطولة الدوري الجزائري.

وانتصر شبيبة القبائل مساء اليوم الإثنين، على مولودية البيض، بنتيجة 4-1، في اللقاء الذي أقيم ضمن مباريات الجولة العاشرة للدوري الجزائري 2025-26.

وبادر شبيبة الجزائر بالتسجيل في هذه المباراة عند الدقيقة 30 عن طريق باباكار سار، قبل أن يضيف منافس الأهلي الهدف الثاني في الدقيقة 49 من زمن الشوط الثاني عن طريق مهدي مرغم.

وفي الدقيقة 76 سجل فريق شبيبة القبائل الهدف الثالث عن طريق أيمن محيوس، قبل أن يختتم وليد ماليكي أهداف المباراة لشبيبة القبائل في الدقيقة 83.

أما الهدف الوحيد الذي سجله فريق مولودية البيض أحرزه كامل بيلمود في الدقيقة 63 من زمن الشوط الثاني.

وبهذه النتيجة، يصل فريق شبيبة القبائل إلى النقطة الـ 15 في المركز الخامس بجدول ترتيب مسابقة الدوري الجزائري وبفارق نقطة واحدة عن مولودية الجزائر صاحب المركز الثالث والساورة صاحب المركز الرابع.

وأسفرت قرعة دوري أبطال أفريقيا التي أقيمت مساء اليوم الإثنين في جنوب أفريقيا، عن وقوع الأهلي في المجموعة الثانية من دور المجموعات رفقة أندية: "شبيبة القبائل (الجزائر)، الجيش الملكي (المغرب)، يانج أفريكانز (تنزانيا)".

مباراة شبيبة القبــــائل القادمة
الأهلي دوري أبطال أفريقيا شبيبة القبائل الدوري الجزائري

التعليقات

