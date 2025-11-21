المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
Advertisement
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
دوري أبطال أوروبا
ليفربول

ليفربول

- -
22:00
ريال مدريد

ريال مدريد

دوري أبطال أوروبا
سلافيا براج

سلافيا براج

- -
19:45
أرسنال

أرسنال

دوري أبطال أوروبا
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

- -
22:00
بايرن ميونيخ

بايرن ميونيخ

دوري أبطال آسيا للنخبة
السد القطري

السد القطري

- -
18:00
أهلي جدة

أهلي جدة

دوري أبطال أوروبا
توتنهام هوتسبر

توتنهام هوتسبر

- -
22:00
كوبنهاجن

كوبنهاجن

الدوري المصري
زد

زد

- -
20:00
البنك الاهلي

البنك الاهلي

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

شبيبة القبائل: مجموعتنا مع الأهلي نارية.. ونملك تاريخا في أفريقيا

محمد جلال

كتب - محمد جلال

12:34 ص 04/11/2025
شبيبة القبائل

شبيبة القبائل - صورة أرشيفية

يرى كريم دودان، المدير الرياضي لفريق شبيبة القبائل الجزائري، أن مجموعته في دوري أبطال أفريقيا نارية، مشيرا إلى أن مباراة الأهلي ستكون صعبة للغاية.

ويتواجد الأهلي في المجموعة الثانية لبطولة دوري أبطال أفريقيا رفقة أندية: "شبيبة القبائل الجزائري، الجيش الملكي المغربي، ويانج أفريكانز التنزاني".

وقال دودان في تصريحات لقناة إم بي سي مصر 2: "المجموعة في دوري الأبطال نارية بكل تأكيد وهي الأقوى في دور المجموعات، بها أقوى الأندية التي تنافس على الأدوار المتقدمة".

وأضاف: "مواجهة الأهلي صعبة وهو فريق ممتاز وآخر مواجهة معه كانت في 2010، وستكون مباراة قوية ضد فريقين عريقين وهذا أمر معروف".

وأوضح المدير الرياضي: "الأهلي يملك كؤوسا عديدة في أفريقيا ونحترمه ونحترم لاعبيه وسنكون في كامل تركيزنا خلال مواجهته".

وأنهى: "شبيبة القبائل أيضا يملك تاريخا في أفريقيا، ويعود تدريجيا في المستويات ويملك لاعبين جيدين وإن شاء الله يكون له الحظوظ في المنافسة في كل البطولات وليس دوري الأبطال فقط".

ويبدأ الأهلي مشواره في دور المجموعات، بمواجهة شبيبة القبائل في القاهرة خلال شهر نوفمبر الجاري.

مباراة شبيبة القبــــائل القادمة
الأهلي دوري أبطال أفريقيا شبيبة القبائل

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



قد يعجبك

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

play and win

توقع الآن موسم 2025-2026
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg