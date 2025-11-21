يرى كريم دودان، المدير الرياضي لفريق شبيبة القبائل الجزائري، أن مجموعته في دوري أبطال أفريقيا نارية، مشيرا إلى أن مباراة الأهلي ستكون صعبة للغاية.

ويتواجد الأهلي في المجموعة الثانية لبطولة دوري أبطال أفريقيا رفقة أندية: "شبيبة القبائل الجزائري، الجيش الملكي المغربي، ويانج أفريكانز التنزاني".

وقال دودان في تصريحات لقناة إم بي سي مصر 2: "المجموعة في دوري الأبطال نارية بكل تأكيد وهي الأقوى في دور المجموعات، بها أقوى الأندية التي تنافس على الأدوار المتقدمة".

وأضاف: "مواجهة الأهلي صعبة وهو فريق ممتاز وآخر مواجهة معه كانت في 2010، وستكون مباراة قوية ضد فريقين عريقين وهذا أمر معروف".

وأوضح المدير الرياضي: "الأهلي يملك كؤوسا عديدة في أفريقيا ونحترمه ونحترم لاعبيه وسنكون في كامل تركيزنا خلال مواجهته".

وأنهى: "شبيبة القبائل أيضا يملك تاريخا في أفريقيا، ويعود تدريجيا في المستويات ويملك لاعبين جيدين وإن شاء الله يكون له الحظوظ في المنافسة في كل البطولات وليس دوري الأبطال فقط".

ويبدأ الأهلي مشواره في دور المجموعات، بمواجهة شبيبة القبائل في القاهرة خلال شهر نوفمبر الجاري.