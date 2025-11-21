المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
ممدوح عيد: لا تهاون في التزامات بيراميدز المادية.. ولم نتفاجأ بالتتويج بدوري الأبطال

محمد جلال

كتب - محمد جلال

09:27 م 04/11/2025
ممدوح عيد

ممدوح عيد - الرئيس التنفيذي لنادي بيراميدز

كشف ممدوح عيد، الرئيس التنفيذي لنادي بيراميدز، عن تحقيق حلم التتويج بدوري أبطال أفريقيا، مشيرا إلى أن الالتزامات المادية لا تقبل القسمة على إثنين.

وينتظر بيراميدز المشاركة في بطولة السوبر المصري في الإمارات، حيث يلتقي مع الزمالك في نصف النهائي قبل أن يتحدد مصيره بالتأهل للنهائي أو لعب مباراة المركز الثالث والرابع.

وقال ممدوح عيد في تصريحات عبر قناة أبو ظبي الرياضية: "الالتزامات المادية والانضباط فيها لا تقبل القسمة ليس على إثنين بل لا تقبل القسمة على 1.5 في بيراميدز".

وأضاف: "البعض يعتبر أن الالتزام المادي صعب في الكرة لأن النادي يخسر هذا ليس صعبًا لكن قد تختلف الأولويات وبالتالي تقرر الصرف بشكل أكثر".

أما عن فرحة التتويج بدوري أبطال أفريقيا.. قال: "لا نستطيع التعبير عن فرحة التتويج بدوري أبطال أفريقيا، ومن الصعب وصف كم السعادة، مهما تحدثنا عنها لن نعبر بالشكل الصحيح".

وتابع: "دوري الأبطال كان حلما بالنسبة لنا، ولكن لم يكن مفاجئًا لأننا عملنا بإخلاص من أجل تحقيقه، سواء لاعبين أو جهاز أو مسؤولين الكل أخلص من أجل الوصول لهذا الإنجاز".

وأوضح الرئيس التنفيذي لبيراميدز: "نؤمن بقدراتنا جدا وكمجموعة نؤمن أننا نستطيع الوصول لأبعد نقطة، بطولة مثل دوري أبطال أفريقيا لا نفكر في النهائي مباشرة بل نفكر في كل مرحلة، دور المجموعات ثم الأدوار الإقصائية".

أما عن منافسة بيراميدز لأندية مستمرة في مصر منذ أكثر من 100 عام.. قال: "منافسونا مستمرون منذ أكثر من 100 عام ومنافستهم تعد إنجاز بالتأكيد، ولكن لا يزال أمامنا الكثير من السنوات وفي النهاية نحاول الوصول بأسرع وقت وبأكبر مجهود".

وشدد ممدوح عيد: "بيراميدز يريد المنافسة على أكثر من بطولة في العام الواحد، ومسؤوليتنا الحفاظ على مكانتنا التي لا تقبل حاليًا عدم المنافسة في كل بطولة نشارك فيها".

وزاد: "قادرون على تقديم مستوى يليق بنا في كل بطولة، والفريق الكبير لابد أن يجتهد وبما أننا أصبحنا أبطال أفريقيا وبات تصنيفنا كبيرا فعلينا أن نكون قدر هذه المكانة".

قبل أن ينتقل للحديث عن الجماهير.. قائلًا: "الجماهير دائمًا تنتمي للكيان التي تكون فخورة بإنجازاته، وطموحنا الفوز بكل البطولات التي نشارك فيها لكن هذا ليس طبيعيًا، وفي النهاية الجماهير تريد الفوز بالبطولات وتشعر بالفخر".

وأنهى: "لدينا طموح نحارب من أجله، والاستمرارية هي التي تجعل الناس تتعلق بنا أكثر وهذا التحدي الأكبر".

مباراة بيراميدز القادمة
دوري أبطال أفريقيا السوبر المصري بيراميدز ممدوح عيد

