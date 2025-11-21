كشف جوزف زينباور، مدرب شبيبة القبائل الجزائري، عن صعوبة مواجهة الأهلي في بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وقال مدرب الشبيبة عبر قناة الأهلي: "مجموعتنا في دوري الأبطال صعبة بل الأصعب بالنسبة لي، بالأخص في تواجدنا مع الأهلي، كما أني أعرف الجيش الملكي وهم الأفضل في المغرب ولديهم لاعبين جيدين ومدربين جيدين".

وأضاف: "نفس الأمر ينطبق على الأهلي الذي يملك خبرات كبيرة في أفريقيا، ولديه أفضل اللاعبين في أفريقيا وداعمين في مصر".

وواصل: "الأهلي في مجموعتنا وهذا يدل على صعوبة البطولة، لأنه الفريق الأكثر تتويجا بدوري الأبطال والأكثر تتويجا بالبطولات المحلية، كما أنه لعب 15 بطولة سوبر أفريقي.. أستطيع أن أقول إننا يجب أن نكون فخورين لأننا أمام أفضل الفرق في أفريقيا".

وتابع مدرب شبيبة القبائل: "لدينا قاعدة جماهيرية كبيرة في الجزائر، ونسعى لمساندتنا في كل مكان لتحقيق الانتصارات".

وأنهى: "سنحاول الفوز في كل مباراة ونحاول حجز مكان جيد في المجموعة، وربما نحظى بالمزيد لا نعلم، ولا يوجد مباراة سهلة بكل تأكيد".