أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، كاف، موعد حفل جوائز الأفضل داخل القارة السمراء، خلال عام 2025، على مستوى اللاعبين والمنتخبات والمدربين.

حفل جوائز كاف 2025

وكشف الاتحاد الأفريقي عبر الموقع الرسمي، عن إقامة حفل جوائز كاف للأفضل في 2025، يوم الأربعاء الموافق 19 نوفمبر الجاري، في الرباط، المغرب.

ومن المقرر أن ينطلق حفل جوائز كاف 2025 للأفضل، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مصر، السابعة بالتوقيت المحلي للمغرب.

ويتضمن حفل جوائز كاف 2025، الآتي:

أفضل لاعب.

أفضل لاعبة.

أفضل مدير فني (رجال وسيدات).

منتخب العام (رجال وسيدات).

فريق العام (رجال وسيدات).

أفضل لاعب شاب.

محمد صلاح ترشح للمنافس على أفضل لاعب أفريقي، بينما أفضل لاعب داخل القارة شهدت تواجد إمام عاشور وإبراهيم عادل، بالإضافة إلى أحمد الشناوي على جائزة أفضل حارس.

كما ينافس بيراميدز (بطل دوري أبطال أفريقيا وكأس السوبر) على جائزة أفضل نادٍ داخل القارة السمراء، كما ترشح منتخب مصر في سباق الأفضل، بالإضافة إلى تواجد حسام حسن والكرواتي كرونسلاف يورتشيتش في قائمة المرشحين لأفضل مدير فني.

كما فتح الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، التصويت لاختيار أفضل هدف في أفريقيا.. رائعة إبراهيم عادل.. مرشحان مصريان لجائزة أفضل هدف في أفريقيا 2025 (فيديو)