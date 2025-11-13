تحدث وليد صلاح الدين، مدير الكرة بالنادي الأهلي، عن ملف تجديد عقود اللاعبين، وموقف إمام عاشور من مباراة شبيبة القبائل المقبلة، كما تطرق للتعليق على جديد صفقات الفريق.

تجديد عقود اللاعبين

وقال وليد صلاح عبر قناة أون سبورت: "التجديد مع ديانج؟ كل ملفات التجديد لا تزال ملعقة لأننا في إجازة الآن، بعدها سنعقد جلسات وسيتم النظر في الأمر بعد عودة اللاعبين من التواجد مع منتخباتهم".

أضاف: "أعمل مع كل اللاعبين نفسيًا سواء أحمد عبد القادر أو غيره، الأمر لا يتعلق بفكرة تجديد العقد من عدمه، لأنه يرتبط بعقد معنا، وإن شاء الله لن نفرط في أي لاعب، إلا إذا كان لدى اللاعب عرضًا آخر وفضله علينا".

موقف إمام عاشور

أوضح: "إمام عاشور ليس مصاب، سيتواجد في التدريبات بعد انتهاء الإجازة وسيعمل على رفع المعدلات البدنية، وسينضم للتدريبات بعد تأكيد مدرب الأحمال على جاهزيته، ومن الوارد أن يتواجد في مباراة شبيبة القبائل، وإن لم يلحق بها سيتواجد في مواجهة الجيش الملكي".

الأهلي من المقرر أن يواجه شبيبة القبائل، يوم السبت الموافق 22 نوفمبر الجاري، في إطار دوري أبطال إفريقيا، لحساب الجولة الأولى من دور المجموعات.

أشار: "لم نتحدث مع ييس توروب عن أي صفقات، سواء حامد حمدان أو غيره، وسيتم تصعيد 8 لاعبين، بعضهم من فريق 2005، وقمنا بقيد 3 لاعبين أفريقيًا بناءً على طلب توروب بزيادة عدد المهاجمين، خاصة في ظل إيقاف جراديشار".

واختتم تصريحاته: "لا أساس لحدوث نقاش مع الشناوي بعد مباراة المصري، وأنا أضع نظامًا منذ كنت في زد، وهو عدم الإدلاء بتصريحات أو الحديث بشكل عام في حالة التعادل، وكذلك في نقطة الجماهير نحن اتفقنا أننا بعد كل مباراة نقف في نصف الملعب ونوجه لهم التحية".