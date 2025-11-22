رسميا.. طبيب الأهلي يكشف تفاصيل إصابة محمد عبد الله

كشف أحمد جاب الله، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تفاصيل إصابة محمد عبد الله، لاعب الفريق الأحمر.

وأشار جاب الله في تصريحات نقلها الموقع الرسمي للأهلي، إلى أن محمد عبد الله يواصل تنفيذ برنامج العلاج ‏الطبيعي الخاص به، بعد أن تعرض للإصابة بجزع من الدرجة الثانية في الرباط الداخلي للركبة خلال التدريبات الأخيرة.‏

وأوضح أن اللاعب يؤدي جلسات علاجية في الجيم، وفقًا للبرنامج الذي وضعه الجهاز الطبي لتجهيزه للعودة إلى التدريبات ‏الجماعية لاحقًا..

وعقد ييس توروب، المدير الفني، محاضرة للاعبين، لمناقشة العديد من الجوانب المتعلقة بالاستعداد للمباريات القادمة، وعلى ‏رأسها مواجهة شبيبة القبائل التي تجمع الفريقين مساء السبت القادم في أولى مباريات دور المجموعات.‏

وكان الأهلي قد تأهل إلى دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا، بعد أن تخطى عقبة فريق إيجل نوار البوروندي بهدف نظيف ‏ذهابًا وبنفس النتيجة في مباراة الإياب بدور الـ32.‏

مباراة الأهلي ضد شبيبة القبائل الجزائري، من المقرر أن تقام في السادسة مساء بعد غد السبت، على استاد القاهرة الدولي، لحساب الجولة الأولى من دور المجموعات للمسابقة القارية.