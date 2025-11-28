فاز الأهلي بنتيجة 4-1 أمام شبيبة القبائل الجزائري، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم في دوري أبطال أفريقيا.

وأقيمت مباراة الأهلي وشبيبة القبائل، على ستاد القاهرة في الجولة الأولى من دور المجموعات.

موعد مباراة الأهلي القادمة

ويلعب الأهلي أمام الجيش الملكي المغربي، يوم 28 نوفمبر الجاري، في الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وحصل الأهلي على أول 3 نقاط في دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وفاز الأهلي بأربعة أهداف لأول مرة مع توروب، منذ مجيئه لتدريب الأهلي هذا الموسم.

ويتصدر الأهلي جدول ترتيب المجموعة الثانية، بفارق الأهداف.

ويتواجد الأهلي في المجموعة الثانية ببطولة دوري أبطال إفريقيا، بجوار شبيبة القبائل الجزائري، والجيش الملكي المغربي، ويانج أفريكانز التنزاني.