المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
Advertisement
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العالم تحت 17 عاما
المغرب

المغرب

- -
17:45
البرازيل

البرازيل

الدوري السعودي
أهلي جدة

أهلي جدة

- -
19:30
القادسية

القادسية

دوري أبطال أفريقيا
الهلال السوداني

الهلال السوداني

- -
15:00
مولودية الجزائر

مولودية الجزائر

الدوري السعودي
الاتحاد

الاتحاد

- -
17:15
الرياض

الرياض

دوري القسم الثاني-أ
بروكسي

بروكسي

- -
14:30
الانتاج الحربي

الانتاج الحربي

كأس العالم تحت 17 عاما
البرتغال

البرتغال

- -
16:45
سويسرا

سويسرا

الدوري الفرنسي
نيس

نيس

- -
21:45
مارسيليا

مارسيليا

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

تأثير الأهلي.. زيزو يقترب من حل لغز الـ967 يومًا في دوري الأبطال

محمد الحاوي

كتب - محمد الحاوي

08:14 م 20/11/2025
زيزو لاعب الأهلي

أحمد زيزو لاعب النادي الأهلي

أصبح أحمد سيد زيزو، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، من المشاركة أمام فريق شبيبة بلوزداد الجزائري، في إطار بطولة دوري أبطال أفريقيا.

مباراة الأهلي ضد شبيبة القبائل الجزائري، من المقرر أن تقام في السادسة مساء بعد غد السبت، على ستاد القاهرة الدولي، لحساب الجولة الأولى من دور المجموعات للمسابقة القارية.

الأهلي أعلن في وقت سابق اليوم الخميس، تعافي أحمد زيزو من الإصابة، والمشاركة في التدريبات الجماعية.. طالع التفاصيل من هنا

اقتراب أحمد زيزو

تعافي أحمد زيزو ومشاركته في التدريبات، بالإضافة إلى قناعة الدنماركي ييس توروب المدير الفني للفريق بالقدرات الكبيرة التي يتمتع بها اللاعب تقربه من التواجد أمام شبيبة القبائل.

وحال تواجد أحمد زيزو في تشكيل الأهلي أمام شبيبة القبائل، ستكون هذه المرة الأولى له، حيث اللعب في دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا، منذ 967 يومًا.

حيث يرجع ذلك إلى آخر مباراة لعبها في دور المجموعات، التي كانت رفقة الزمالك ضد المريخ السوداني، في مارس 2023، عندما ودع الأبيض دوري أبطال أفريقيا من هذه المرحلة.

وتأتي أرقام أحمد زيزو في دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، التي جاءت بالكامل مع الزمالك كما يلي:

- لعب: 21 من أصل 24

- غاب عن 3

- سجل: 2

- صنع: 2

- فاز: 5

- خسر: 8

- تعادل: 8

تأهل من دور المجموعات مرة واحدة فقط، تحديدًا في نسخة 2020، والتي خسرها الزمالك في النهائي ضد الأهلي، فيما ودع دوري أبطال أفريقيا من هذه المرحلة في 3 نسخ أخرى.

يذكر أحمد زيزو لم يشارك في دوري أبطال أفريقيا، خلال آخر موسمين، حيث كان الزمالك يتأهل للعب في كأس الكونفدرالية، كما أن اللاعب كان قد ظهر أساسيًا في مباراة الأهلي وإيجل نوار في بوروندي هذا الموسم، وحل بديلًا في لقاء الإياب بالقاهرة.

مباراة الأهلي القادمة
الأهلي دوري أبطال أفريقيا أحمد زيزو مباراة الأهلي وشبيبة القبائل

قد يعجبك

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

play and win

توقع الآن موسم 2025-2026
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg