أصبح أحمد سيد زيزو، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، من المشاركة أمام فريق شبيبة بلوزداد الجزائري، في إطار بطولة دوري أبطال أفريقيا.

مباراة الأهلي ضد شبيبة القبائل الجزائري، من المقرر أن تقام في السادسة مساء بعد غد السبت، على ستاد القاهرة الدولي، لحساب الجولة الأولى من دور المجموعات للمسابقة القارية.

الأهلي أعلن في وقت سابق اليوم الخميس، تعافي أحمد زيزو من الإصابة، والمشاركة في التدريبات الجماعية.. طالع التفاصيل من هنا

اقتراب أحمد زيزو

تعافي أحمد زيزو ومشاركته في التدريبات، بالإضافة إلى قناعة الدنماركي ييس توروب المدير الفني للفريق بالقدرات الكبيرة التي يتمتع بها اللاعب تقربه من التواجد أمام شبيبة القبائل.

وحال تواجد أحمد زيزو في تشكيل الأهلي أمام شبيبة القبائل، ستكون هذه المرة الأولى له، حيث اللعب في دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا، منذ 967 يومًا.

حيث يرجع ذلك إلى آخر مباراة لعبها في دور المجموعات، التي كانت رفقة الزمالك ضد المريخ السوداني، في مارس 2023، عندما ودع الأبيض دوري أبطال أفريقيا من هذه المرحلة.

وتأتي أرقام أحمد زيزو في دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، التي جاءت بالكامل مع الزمالك كما يلي:

- لعب: 21 من أصل 24

- غاب عن 3

- سجل: 2

- صنع: 2

- فاز: 5

- خسر: 8

- تعادل: 8

تأهل من دور المجموعات مرة واحدة فقط، تحديدًا في نسخة 2020، والتي خسرها الزمالك في النهائي ضد الأهلي، فيما ودع دوري أبطال أفريقيا من هذه المرحلة في 3 نسخ أخرى.

يذكر أحمد زيزو لم يشارك في دوري أبطال أفريقيا، خلال آخر موسمين، حيث كان الزمالك يتأهل للعب في كأس الكونفدرالية، كما أن اللاعب كان قد ظهر أساسيًا في مباراة الأهلي وإيجل نوار في بوروندي هذا الموسم، وحل بديلًا في لقاء الإياب بالقاهرة.